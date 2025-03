FCSB - LYON 1-3. Alexandru Băluță (31 de ani), mijlocașul campioanei, este optimist că echipa sa va merge hotărâtă în Franța pentru a întoarce rezultatul și pentru a se califica în sferturile Europa League.

Returul va avea loc peste o săptămână, pe 13 martie, de la ora 22:00.

Alexandru Băluță a înscris singurul gol al bucureștenilor din partida tur cu Lyon, în minutul 68, și este de părere că echipa sa a făcut un joc bun, chiar dacă nu au reușit să câștige.

Fotbalistul de 31 de ani al campioanei este, însă, optimist în privința returului din Franța și crede că echipa sa poate întoarce rezultatul.

FCSB - Lyon. Alexandru Băluță: „De ce să nu ne gândim la o minune?”

„Sunt fericit pentru reușită. E păcat că am muncit mult, am făcut un meci foarte bun. Ei au avut un portar foarte bun. Din păcate pe final am rămas descoperiți și au reușit să marcheze. Asta este, trebuie să mergem mai departe.

Am intrat foarte horărât. Mă simțeam dator față de mine. E frustrant. Am fost optimiști încă de la început, chiar dacă întâlnim un colos al Europei. Mergem hotărâți, de ce nu să ne gândim la o minune”, a declarat Alexandru Băluță.

Pentru FCSB urmează meciul cu Universitatea Craiova, de duminică seara, de la ora 20:00, de pe Arena Națională, din ultima etapă a sezonului regulat.

FCSB - Lyon 3-1. Roș-albaștrii pierd, în ciuda unui joc bun al campioanei

FCSB a fost învinsă la două goluri diferență de OL, însă diferența din teren nu a fost una care să-i dea „dreptate” tabelei.

80 de minute, formația antrenată de Elias Charalambous a stat foarte bine în teren, a închis culoarele, s-a apărat bine, iar la golul lui Alexandru Băluță multă lume spera chiar și la o victorie.

Nu a fost să fie. Antrenorul francezilor, Paulo Fonseca, a schimbat inspirat în actul secund, iar unul dintre cei introduși pe teren, Malick Fofana, a reușit să marcheze „dubla” care face diferența, pe final.