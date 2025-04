CFR CLUJ - FARUL CONSTANTA 4-1. Gheorghe Hagi (60 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, a comentat prestația slabă a echipei sale, după eliminarea din Cupă.

În urma victoriei cu Farul, CFR Cluj s-a calificat în finala Cupei României, acolo unde o va întâlni pe Hermannstadt, pe 14 mai, la Arad.

Farul Constanța se află într-o situație extrem de complicată. Echipa a fost eliminată din semifinalele Cupei României, iar în campionat se află la doar două puncte distanță de locurile de baraj.

Pentru constănțeni urmează deplasarea la Ploiești, pentru meciul din campionat cu Petrolul, partidă vitală în calculele salvării de la retrogradare.

Gheorghe Hagi, dezamăgit după CFR Cluj - Farul 4-1

„Felicitări celor de la CFR. Au jucat foarte bine. Noi am luat gol în secunda 30, am revenit, dar am luat gol imediat.

Trebuie să uităm cât mai repede acest meci, pentru că ne așteaptă alte partide importante.

Felicitări CFR-ului, noi nu am fost o echipă, nu am făcut ce trebuie. Asta e, trebuie să ne concentrăm pe campionat.

Supărarea e mare din partea tuturor, rămânem cu un meci în care n-am făcut față. N-am făcut față CFR-ului, păcat de suporterii care se duc acasă dezamăgiți. Sperăm ca de mâine sa ne revenim.

Nu știu nimic despre problemele cu licența, nu sunt responsabil de partea administrativă, întrebați pe altcineva care se pricepe”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul partidei, la Prima Sport.

FOTO Supergol din foarfecă al lui Denis Alibec cu CFR

Citește și

Cupa Romaniei 21:36 Supergol marca Alibec Execuție superbă a atacantului de la Farul în meciul cu CFR Cluj Citește mai mult Supergol marca Alibec Execuție superbă a atacantului de la Farul în meciul cu CFR Cluj