FCSB forțează transferul lui Cercel Patronul campioanei l-a sunat pe Gheorghe Hagi chiar de ziua lui

#Hagi60. Mihai Stoica (59 de ani) a dezvăluit că Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a sunat pe Gheorghe Hagi chiar de ziua lui pentru a negocia venirea lui Ionuț Cercel (18 ani) încă din această iarnă.

Alexandru Stoian (17 ani) și Ionuț Cercel au fost transferați de FCSB în schimbul sumei de un milion de euro.

Dacă Stoian a debutat deja pentru FCSB în partida cu CFR Cluj, Ionuț Cercel urmează să se alăture lotului campioanei începând din vară.

Mihai Stoica: „A mai fost o discuţie referitoare la Cercel”

Totuși, oficialii celor de la FCSB insistă ca Gheorghe Hagi să-l lase pe fundașul dreapta să semneze încă din această iarnă cu gruparea campioană.

Mihai Stoica a dezvăluit că patronul echipei l-a sunat pe Hagi, chiar de ziua lui, dar acesta nu a răspuns.

„A mai fost o discuţie referitoare la Cercel purtată de patronul cu Gică Hagi, azi (n.r. - 5 februarie), de ziua lui. La mulţi ani lui Gică Hagi!

Discută, înţeleg că are o problemă medicală Cercel şi de asta a fost înlocuit la pauză. A fost o discuţie, încă nu i-a răspuns Gică Hagi, ar fi şi culmea. Are alte probleme azi, că o dată împlineşti 60 de ani”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

Gigi Becali: „Cred că am dat lovitura”

Patronul celor de la FCSB este sigur că a făcut o afacere foarte bună. Are mare încredere în cei doi tineri jucători și, pentru a demonstra acest lucru, le-a inserat clauze de reziliere substanțiale.

Gigi Becali nu a făcut diferențe și a preferat să le pună celor doi jucători aceeași sumă, situată undeva între 30.000.000 și 50.000.000 de euro.

„Mi-a zis Meme că Stoian a crescut mult fizic. Are aproape 1,85. Nu am negociat nimic pentru el, cum au vrut ei așa am făcut. Am dat 500 de mii cu 500 de mii de euro pe fiecare.

Într-un an sau un an și jumătate pot să ia câte un milion pe fiecare jucător. Cred că le-am pus 30 sau 50 de milioane de euro clauzele de reziliere. Le-am pus la amândoi la fel.

Și eu cred că am dat lovitura cu ei. Pe Stoian o să îl ajutăm cu o problemă musculară acum și apoi o să îl băgăm”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Clauze mari, rateuri la fel de mari

Gigi Becali este cunoscut pentru faptul că inserează astfel de clauze astronomice în contractele tinerilor săi jucători.

Din păcate pentru el, în cele mai multe cazuri, jucătorii s-au prăbușit sub presiunea acestor cifre cu multe zerouri.

Ianis Stoica traversează o formă foarte bună la Hermannstadt, însă nu uită perioada nefastă de la FCSB, când avea o clauză de 500.000.000 de euro .

. Alt jucător ajuns la Hermannstadt, Nana Antwi, avea 20.000.000 de euro clauză, dar a plecat după șase luni.

Atacantul Adrian Romeo Niță, considerat de mare perspectivă la un moment dat, avea o clauză de reziliere de 150.000.000 de euro.

Octavian Popescu ar fi avut, la un moment dat, o clauză de reziliere de 100.000.000 de euro.

David Miculescu are o clauză de reziliere de 50.000.000 de euro.

Luis Phelipe, plecat de curând de la FCSB, a avut o clauză de reziliere de 15.000.000 de euro