„S-a înrăutățit rapid” Fratele lui Mihai Leu dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, care este starea marelui pugilist

Mihai Leu (55 de ani), fost campion de box, este internat la Terapie Intensivă, având mari probleme de sănătate.

Fratele acestuia, Victor Leu, a fost rezervat în privința unui prognostic cu privire la situația în care se află fostul pugilist.

Mihai Leu s-a confruntat cu un cancer la colon încă din anul 2014.

Mihai Leu, fostul mare campion mondial de box, se află, conform fratelui său, internat în continuare la Terapie Intensivă. Victor Leu, cel care se află în permanent contact cu soția lui Mihai, Anna, a declarat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că problemele fostului sportiv sunt extrem de serioase.

Victor Leu: „Nu știu dacă e în afara oricărui pericol”

Mihai Leu a fost transportat de urgență, cu un elicotper SMURD, luni seară, de la Hunedoara la Spitalul Fundeni din Capitală, din cauza unor probleme de sănătate.

Acesta mai fusese internat la același spital, în noiembrie 2024, din cauza unor complicații apărute în urma operațiilor suferite pentru cancer la colon. Este vorba despre același stent la rinichi care i-a provocat și acum starea precară de sănătate.

„Mihai e internat, în continuare, la Terapie Intensivă. Am vorbit cu soția lui. Nu pot să vă spun dacă e în afara oricărui pericol. Mai ales că nu am vorbit, încă, cu medicii. Era mult mai bine acum câteva zile, dar starea lui s-a înrăutățit rapid.

Fratele meu a fost tot timpul un om puternic și optimist, iar asta l-a ajutat în carieră și-n viață. Doamne-ajută să treacă și peste această încercare! A mai trecut o dată, anul trecut, când medicii erau foarte rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire”, a declarat Victor Leu pentru GOLAZO.ro.

Mihai Leu: „Acum mă pun pe picioare”

În primul interviu acordat după problema de sănătate suferită în noiembrie 2024, Mihai Leu declara pentru GOLAZO.ro că a fost foarte aproape de moarte, dar că starea lui, în februarie 2025, era una bună.

(n.r. am înțeles că viață vă era în pericol?) „Așa am înțeles și eu (n.r. - râde). Dacă mă iau și după cât am slăbit, cred că în jur de 10 kilograme, aș spune că n-a fost tocmai ușor. Mai ales în primele luni de după operație. Bine, treaba cu greutatea e normală pentru că am stat destul de mult în spital. Dar acum mă pun pe picioare și în curând o să fiu apt”.

Mi-a plăcut foarte mult sportul încă de când eram mic. Și disciplina pe care am învățat-o m-a determinat să încerc să mă mențin într-o formă bună. Ca să mă simt OK în pielea mea. Plus că, așa e, și cursele de raliuri necesită o bună pregătire fizică. De asta toată lumea ar trebui să facă măcar un pic de sport, ca organismul să fie pregătit, cât se poate, pentru momente mai dificile. Mihai Leu, campion mondial box

Campion la box, dar și la raliuri

Mihai Leu are un record 28-0 în cariera profesionistă de box. A reușit să cucerească centura WBA intercontinentală în 1995. De asemenea, și pe cea la semimijlocie în 1997.

În 1998 s-a retras și s-a reprofilat: a devenit unul dintre cei mai valoroși piloți români din ultimii 20 de ani, cu multiple curse și trofee câștigate în competiția internă.

