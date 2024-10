Carmen Amariei crede că „orgoliile” sunt principala problemă a naționalei feminine de handbal.

Fostul inter dreapta al naționalei spune că Cristina Neagu nu s-ar fi retras dacă ar fi fost tratată cu respect de selecționerul Pera.

Amariei susține că nu e normal ca o jucătoare care greșește la echipa sa de club să fie pedepsită și la națională.

Cristina Laslo, căpitanul echipei naționale a României de handbal feminin, a fost lăsată în afara lotului pentru Trofeul Carpați, competiție care se va desfășura între 25-27 octombrie 2024.

„Vocile” din lumea acestui sport susțin că între handbalista de la Gloria Bistrița și antrenorul echipei, Florentin Pera - care e și selecționerul naționalei –, există un conflict.

Pe lângă Cristina Laslo, și Alexandra Dindiligan și Sonia Seraficeanu au fost lăsate în afara lotului primei reprezentative. Pentru a lămuri ce se întâmplă la echipa națională, care se pregătește pentru Europeanul din 2024 (28 noiembrie -15 decembrie), GOLAZO.ro a dialogat cu Carmen Amariei, una dintre cele mai bune jucătoare din istoria României, acum antrenoare la U Cluj.

Citește și BONUS MAI MARE Antrenorul României la canotaj ia mai mulți bani din prime decât antrenorul Spaniei la fotbal Citește mai mult BONUS MAI MARE Antrenorul României la canotaj ia mai mulți bani din prime decât antrenorul Spaniei la fotbal

Carmen Amariei: „E strigător la cer!”

Fostul inter dreapta a atins puncte nevralgice din viața echipei naționale de handbal femnin a României, vorbind fără menajamente despre retragerea Cristinei Neagu, tratamentul aplicat de selecționerul Pera Cristinei Laslo și despre orgolii care împiedică naționala să alcătuiască o echipă redutabilă.

Bună ziua, doamna Amariei. Ce se întâmplă la echipa națională de handbal feminin? Avem retrageri pe bandă rulantă, Cristina Neagu, Crina Pintea, Nicoleta Dincă, Eliza Buceschi. Ultimul caz este al Cristinei Laslo, care nu este în lotul naționalei pentru Trofeul Carpați.

Dintre cele care și-au anunțat retragerea de la echipa națională, să spunem că pe Cristina Neagu o înțelegem din toate punctele vedere. Și să-i mulțumim pentru ce tot ce a făcut în slujba echipei naționale. La Eliza Buceschi, o jucătoare talentată, de bază a României, descoperim că nu ar fi renunțat dacă lucrurile ar fi stat altfel.

„Altfel”, mă gândesc că vă referiți la mai mult respect, nu?

Cam asta ar fi reieșit. Nu știu foarte exact situația de la echipa națională, iar părerile sunt împărțite. Dar, atâta vreme cât jucătoare de valoare renunță la națională... deși nu aș spune că renunță, ci pur și simplu nu-și mai doresc să facă parte din lotul României . Trebuie văzut unde și care este problema. Care sunt motivele.

Acum avem conflictul dintre Cristina Laslo și selecționerul Pera. E normal ca acesta să nu o mai convoace la națională pentru o problemă la echipa de club?

Eu cred că nu. Echipa națională primează. Vorbim de România, de țara noastră. Anul trecut au ales-o să fie liderul naționalei, căpitanul echipei, și merită pe deplin, iar acum să se vină cu această decizie... Dacă la Cristina Neagu motivele pentru retragere au fost de înțeles, la celelalte... Nici nu știu ce cuvinte să folosesc. E strigător la cer! Să ne amintim că Laslo a fost chemată la națională când erau și Buceschi și Neagu și, totuși, și-a făcut loc la echipa națională pe merit, pe muncă, pe talent.

2 Ligi ale Campionilor are în palmares Carmen Amariei, ambele câștigate cu Slagelse

Dar nici nu poți trece peste eventuale neînțelegeri, ca antrenor, cu o sportivă. Trebuie să existe o minimă înțelegere, nu?

Eu nu știu de ce există acest conflict între cei doi. Nici nu mă interesează. Ce spun eu că o poți pedepsi, dacă a greșit, la echipa de club. Dar când vorbim de echipa națională, lucrurile stau altfel. Acolo nu mai ești antrenor al unui club, ci selecționerul României . Unde trebuie să aduci cele mai bune jucătoare.

Din sursele mele, și nu e o surpriză pentru dvs., cel care a creat această atmosferă delicată la naționala de handbal feminin este domnul Pera. Cazurile Dindiligan și Seraficeanu sunt și ele conflicte mocnite.

Da, ambele cazuri sunt problematice. Ele nu sunt convocate la națională. Care sunt motivele? Noi, cei care iubim echipa națională și suntem promotori, facem parte din acest sport, cred că merităm niște răspunsuri. De ce nu sunt convocate Dindiligan și Seraficeanu la națională? Aceste sportive au aflat din presă că nu sunt convocate la națională! Ceea ce mi se pare absurd! Trebuie să existe o comunicare între Federație și fete. Și să le li se spună de ce nu sunt în lot.

2 medalii a câștigat Cristina Laslo cu România, aur la Mondialul pentru junioare din 2014 și bronz la Mondialul pentru Tineret din 2016

Domnul Pera a spus despre Cristina Laslo...

Așa, revenind la ea, vreau să mai spun că, atâta vreme ea este emblema, căpitanul naționalei, cum îți permiți tu, oricine ai fi, să o etichetezi, să o subminezi? Și mai am o întrebare? De ce pe afișele de prezentare a Trofeului Carpați apare imaginea Cristinei Laslo, dacă ea nu este convocată?

Cel mai probabil, pentru că afișele sunt făcute de mai mult timp. Iar la ora tipăririi lor, Florentin Pera și Cristina erau în relații bune.

Da, iar dacă ai pus pe afiș poza Cristinei Laslo, atunci înseamnă că ea este emblema echipei naționale. Și ce facem? Dăm în emblemă. Cum am făcut anul trecut cu Cristina Neagu, la Mondial? Când am umilit-o și am ținut-o pe bancă? Chiar dacă ea a vrut din tot sufletul să ne ajute, chiar și fiind accidentată. Și ai umilit-o, ținând-o pe bancă și apostrofând-o.

7 Campionate Mondiale are Cristina Neagu jucate în naționala României, câștigând și bronzul în 2015

Carmen Amariei: „Neagu ar mai fi putut juca!”

Credeți că acest tratament de care vorbiți, al selecționerului Pera, a contat în decizia Cristinei de a se retrage?

Noi suntem oameni din fenomen. Credeți că Neagu nu ar mai fi putut să joace și la acest Campionat European? Păi, în Liga Campionilor se descurcă foarte bine din câte văd. Vă spun sigur că ar fi putut. Dar e nevoie de respect, să fie respectată . Iar noi avem aici o problemă foarte mare. Și eu, ca jucătoare, m-am lovit de acest lucru. N-aș vrea să spun mai multe...

Domnul Pera a spus că Laslo nu este 100% din punct de vedere fizic pentru Trofeul Carpați și din acest motiv nu este convocată. Și că suntem într-o reconstrucție din temelii a naționalei.

Din care temelii? Poate la temelie! Laslo are 28 de ani, mai poate juca fără probleme încă cinci ani la cel mai înalt nivel. Să nu ne ascundem problemele sub preș. Ea este aptă 100%. Iar dacă ar trebui să revină la un nivel foarte înalt de joc, păi, atunci Trofeul Carpați este prilejul binevenit pentru asta. Pentru că acolo nu ne interesează rezultatele.



Păi, altfel ce facem? Nu merge la Trofeul Carpați, va fi neantrenată, o trimitem la echipa a doua, și apoi, înainte de Campionatul European, o să zicem că nu e la nivelul optim de pregătire fizică . Dacă iubitorii de handbal, care nu cunosc aceste subtilități, pot să creadă, pe noi, care suntem în fenomen pe de peste 35 de ani, nu se poate să ne păcălească. Nu stau în picioare aceste argumente. Asta e părerea mea. Și mai e și problema lui Dindiligan și Seraficeanu.

La ora actuală am de ales între mai multe handbaliste şi atâta timp cât ea nu este încă la 100% nu va fi la lot. Referitor la faptul că nu este în lotul pentru trofeul Carpaţi, trebuie să ne dăm seama că suntem într-o reconstrucție din temelii a echipei naţionale Florentin Pera, selecționerul naționalei, pentru Fanatik

Ele de ce credeți că nu sunt convocate?

Păi, nici ele nu știu, așa că eu cu atât mai puțin. Acum sunt antrenoare de fete, și, vă dați seama, ele vorbesc între ele. Iar eu cu toată lumea din acest sport. Nu e normal! Dacă te lipsești de Laslo, Dindiligan și Seraficeanu, nu schimbi echipa din temelie. Îi dai la temelie! Hai să fim serioși. Eu, între 26 și 32 de ani, am jucat cel mai bun și spectaculos handbal din cariera mea.

E vorba despre ambiții la echipa națională? Ele ne pun bețe în roate?

Orgolii, da! Întotdeauna a fost vorba despre orgolii. Dar înainte de un Campionat European, orgoliile se lasă la o parte. Nu putem să ne lăsam sportivii de valoare în afara lotului doar pentru că suntem orgolioși. Iar pentru asta era mai bine ca selecționerul echipei naționale feminine de handbal să nu fie și antrenor la o echipă de club.

Cum rezolvăm aceste probleme înainte de European?