Intervievat de președinte Momente inedite cu jucătorul-surpriză al lui Dinamo: „Acum fac eu pe reporterul”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a făcut pe reporterul și a realizat un „interviu” cu portarul Alex Roșca, 21 de ani

Imaginile publicate azi pe pagina oficială a clubului au fost filmate după ultimul meci al anului, 0-0 cu Rapid, pe Arena Națională.

Alex Roșca a fost transferat în vară, de la CSC Șelimbăr, și a devenit titular la Dinamo după ce Adnan Golubovic a suferit o accidentare serioasă în meciul cu CFR Cluj. Roșca a încasat un singur gol în 8 meciuri, și acela din penalty.

Dialog Nicolescu - Roșca: „S-a văzut că aveți încredere unii în alții”

Alex Roșca la finalul derby-ului Dinamo vs Rapid Alex Roșca a bifat a șaptea partidă ca titular în poarta echipei noastre și a încheiat anul cu un singur gol primit, din penalty. ⚪️🔴 Posted by Dinamo Bucuresti on Thursday 26 December 2024

Andrei Nicolescu: „Am discutat cu Ion Pîrcălab înainte de meci, un simbol pentru Dinamo, și spuneam că dacă nu ne știm trecutul e greu să construim viitorul. Și acum sunt cu tine, construim viitorul. Cum ești după meciul ăsta?”

Alex Roșca: „Nu pot să zic că sunt foarte bucuros, dar mă bucur că mi-am făcut eu treaba. Așa, colectiv, poate puteam mai mult, dar până la urmă a fost un rezultat echitabil”

AN: „Și în poartă, emoții, ceva, sau din ce în ce mai sigur pe tine?”

AR: „Din ce în ce mai sigur, dar e clar că la fiecare meci ai puțină emoție”

AN: „Dar astăzi s-a văzut că ești foarte conectat cu toți colegii tăi. S-a văzut că aveți încredere unii în alții și că e mult mai ușor să fii parte din construcția noastră ușor, ușor. Crezi că ne lipsește ceva ca să fim și mai bine?”

AR: „Nu știu dacă ne lipsește ceva, eu m-am bucurat și că am intrat prima dată în poartă, colegii m-au tratat extraordinar, mă așteptam să fie puțin mai speriați, dar nu, chiar mi-au dat încredere, au fost calmi”

AN: „Cum a fost anul 2024 pentru tine?”

AR: „Un an în care am progresat foarte mult, venind și de la Liga 2, și acum în câteva luni să debutezi și în Liga 1 și să am și câteva clean sheet-uri (n.r. meciuri fără gol primit), a fost minunat”

AN: Și pentru suporterii lui Dinamo, că acum fac eu pe reporterul, dă un mesaj la final de an”

AR: „Vă mulțumim frumos, să știți că ne-am simțit extraordinar la fiecare meci cu voi și vă așteptăm în continuare la fiecare meci, să veniți în număr cât mai mare”

Ambii: „Sărbători fericite!”