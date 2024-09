Gloria Buzău - U Cluj 0-2. Andrei Prepeliță (38 de ani) a tras primele concluzii după eșecul ce păstrează Gloria Buzău pe ultimul loc în Liga 1.

Golurile celor de la U Cluj au fost marcate de Nistor (27), respectiv Thiam (43).

După înfrângerea cu U Cluj, Gloria Buzău rămâne pe ultimul loc al clasamentului, cu 5 puncte, la egalitate cu FCSB, însă echipa antrenată de Elias Charalambous are un meci în minus.

Gloria Buzău - U Cluj. Andrei Prepeliță: „Încercăm să găsim soluții”

Antrenorul de 38 de ani al Gloriei Buzău a tras primele concluzii și a anunțat că echipa din Crâng caută soluții pentru a deveni o echipă puternică.

De asemenea, Prepeliță a transmis că analizează evoluția jucătorilor săi, alături de conducere, iar cei care nu se ridică la standardele echipei ar putea pleca.

„Trebuie să ținem capul sus, să continuăm să muncim. Mergem pe principiile noastre. Eu am încredere în ei și cu siguranță pe viitor lucrurile se vor îmbunătăți.

Au început să apară și jucătorii care nu erau la un nivel fizic foarte bun, Tavares și Ion Gheorghe au intrat și ei. Mai avem un transfer, dar încă nu e semnat și probabil că nu l-au anunțat și nu o s-o fac eu. Încercăm să găsim soluții și să formăm o echipă puternică.

Ne apărăm cu toată echipa. Într-adevăr, la Craiova am avut 35 de minute bune, după care am făcut niște greșeli. Îmbucurătoare este intrarea lui Dragoș Grigore, cel care a făcut un meci bun. Am transferat azi un alt fundaș central și e o perioadă de selecție. Campionatul e lung. Poate ca moral era bine să obținem măcar un punct astăzi.

Sunt jucători care dacă nu se ridică la nivelul pe care ni-l dorim... Țin legătura cu săptămânal cu conducerea și fac o analiză, văd evoluțiile jucătorilor și nu o să tolerăm jucători care nu dau totul pentru Gloria Buzău”, a declarat Andrei Prepeliță la Digi Sport.

După primele 7 etape, Gloria Buzău este pe ultimul loc în Liga 1, cu 5 puncte. Pentru echipa din Crâng urmează duelul nou-promovatelor cu Unirea Slobozia, luni, 2 septembrie cu începere de la ora 19:00.