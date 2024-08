CFR Cluj a învins-o pe Maccabi Petah Tikva (Israel), scor 1-0, în Gruia, joi seară, în turul trei preliminar al Conference League, manșa retur.

Jucătorii clujeni sunt de părere că victoria este cât se poate de meritată.

În play-off, pentru un loc în faza principală din ECL, elevii antrenați de Dan Petrescu, se vor duela cu Pafos, pe 22 august la Cluj și pe 29 august în Cipru.

După 1-0 în tur, la Sofia, CFR Cluj s-a impus și în Gruia, cu același scor, și a obținut calificarea în play-off-ul Conference League.

Acolo, ardelenii vor înfrunta formația cipriotă Pafos, la care este legitimat mijlocașul român Vlad Dragomir.

Citește și PAFOS Cine este adversara care stă între CFR Cluj și faza principală din Conference League Citește mai mult PAFOS Cine este adversara care stă între CFR Cluj și faza principală din Conference League

CFR Cluj - Maccabi Petah-Tikva. Anton Kresic: „Suntem favoriți cu Pafos”

Marcatorul unicului gol al partidei, fundașul central croat Anton Kresic, s-a arătat extrem de fericit de scorul final, dar și de faptul că și-a înscris numele pe tabela marcatorilor.

La duelul cu Pafos, Kresic consideră că echipa sa este mare favorită la calificare.

„Maccabi a fost o echipă bună, dar și noi am jucat bine, ca o echipă, și îmi felicit colegii. Sunt bucuros că am marcat. Am doi metri, trebuie să mai înscriu și eu .

Asta e cel mai important. Dacă nu iei gol, ai mai mari șanse să câștigi. Sunt foarte bucuros de acest aspect.

Pafos este echipă valoroasă, puternică, iar noi vom da totul și sper să ne calificăm în grupe. Avem prima șansă , da, sunt două meciuri și trebuie să dăm totul pentru că se poate întâmpla orice”, a declarat Anton Kresic, la Digi Sport, după meci.

Mario Camora: „Am meritat victoria”

Și căpitanul celor de la CFR Cluj, Mario Camora, este de părere că echipa sa a făcut un fotbal bun, superior adversarei din Israel.

În plus, faptul că CFR nu a primit gol în cele patru dueluri din Europa, până în acest moment, îi face pe ardeleni să fie optimiști înaintea duelului din play-off, cu Pafos.

„ Nu am primit gol, am stat siguri în apărare. O victorie importantă, de calificare . Asta e cel mai bine. Acum vom vedea. Cred că e o victorie meritată, am controlat jocul, am avut ocazii, dar e o victorie meritată.

Au avut mai multă posesie și în repriza a doua, dar noi i-am lăsat să facă asta. Au fost mereu cu spatele la poartă. Poate au avut unul-două șuturi pe poarta noastră, dar atât .

Noi nu am primit gol deloc în Europa. E foarte important. Dacă nu primești gol, ești mai aproape de a câștiga .

Cu Pafos sau Sofia, trebuie să analizăm bine adversarul, dar trebuie să ne concentrăm pe ce jucăm noi”, a declarat și Mario Camora, după meci.

Cele patru meciuri ale CFR-ului în Europa, în acest sezon: