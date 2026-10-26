Business Drops #126 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Câți bani a încasat Universitatea Craiova în Conference League FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Special

Business Drops #126 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 18:31
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 18:31
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 126.
  • Astăzi, printre altele, despre banii încasați de Universitatea Craiova în Conference League, investiția făcută de un fost fotbalist devenit miliardar, dar și despre planul Euroleague Basketball.
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  1. EuroLeague Basketball a prezentat un plan de dezvoltare prin care estimează că va distribui cluburilor participante 3,4 miliarde de euro în următorul deceniu. Din această sumă, 2,2 miliarde de euro ar proveni din veniturile comerciale generate de competiție, iar 1,2 miliarde din taxele de intrare achitate de noile francize. Strategia prevede extinderea competiției și creșterea veniturilor comerciale anuale ale EuroLeague la 648 de milioane de euro, în următorii zece ani. Planul apare într-un moment în care NBA pregătește lansarea unei competiții rivale în Europa.
  2. Producătorul german de articole sportive Adidas estimează un profit operațional de 2,5 miliarde de euro în acest an, în creștere față de estimarea anterioară de 2,3 miliarde de euro și peste nivelul de 2,4 miliarde de euro anticipat de analiști. Strategia directorului general Bjoern Gulden, axată pe adaptarea rapidă la tendințele locale și la preferințele consumatorilor, îi permite companiei să vândă o mare parte din produse la preț întreg. Această abordare contrastează cu politica principalului concurent, Nike, care recurge la reduceri de preț pentru a-și susține vânzările.
  3. Universitatea Craiova a câștigat 533.000 de euro după primele două rezultate din faza principală a Conference League (3-1 la Inter D’Escaldes și 1-1 acasă cu Getafe). Până acum, campioana României are asigurată de la UEFA suma de 4.400.000 de euro, în care sunt incluse bonusurile pentru tururile preliminare și cel pentru accederea în faza principală a Conference League.
  4. International Dance League, ligă de dans profesionist lansată în acest an, a atras 15 milioane de dolari într-o rundă de finanțare condusă de Elysian Park Ventures, grupul de investiții din spatele acționariatului echipei de baseball Los Angeles Dodgers, care investise anterior alte 7 milioane de dolari. Alături de mai multe fonduri de investiții din sport, la această rundă a participat și Sony, conglomerat multinațional japonez. Finanțarea vine după un sezon de debut de succes, care a adus ligii un acord de difuzare cu ESPN și două miliarde de vizualizări la nivel global.
  5. Fostul fotbalist Louis Saha, a cărui avere este estimată la 5,1 miliarde de euro, este interesat să investească la Everton (Premier League). Grupul american Friedkin (TFG) a scos la vânzare clubul englez, la numai doi ani după ce l-a achiziționat cu peste 500 de milioane de euro. Retras din activitate în 2013, Saha a devenit miliardar după ce a fondat Axis Stars, o companie de management al carierei și networking pentru celebrități.
  6. Clubul New York Knicks, din NBA, a încheiat un parteneriat multianual cu Foot Locker, care devine retailerul oficial de încălțăminte sportivă al echipei. Compania Madison Square Garden Sports, care deține Knicks și New York Rangers, ar urma să înregistreze în 2029 venituri de 1,2 miliarde de dolari și un profit de 16 milioane de dolari, față de 7,7 milioane în prezent. Analiștii indică și un potențial de creștere de 20% a valorii acțiunilor.
  7. Bayern Munchen a încheiat tranzacția prin care grupul Viessmann a achiziționat un pachet de 6,7% din acțiunile companiei care gestionează activitatea clubului. Operațiunea a fost realizată printr-o majorare de capital, Viessmann devenind astfel al patrulea acționar minoritar al clubului, după Adidas, Audi și Allianz. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, dar se estimează că investiția a fost de aproximativ 250 de milioane de euro.
  8. Asociația Tenismenilor Profesioniști (ATP) ia în calcul o serie de măsuri pentru creșterea veniturilor jucătorilor. Fondul de bonusuri pentru performanțele de la turneele Masters 1000 și ATP Finals ar urma să crească de la 21,5 la 50 de milioane de dolari. Alte 25 de milioane ar fi alocate la final de sezon tenismenilor din Top 250 ATP. Planul prevede și 30 de milioane de dolari anual pentru pensiile a 300 de jucători. Până în 2028, ATP estimează că veniturile totale anuale ale jucătorilor vor ajunge la 350 de milioane dolari, fără a include premiile de la Grand Slamuri.
  9. Zoltan Iașko, unul dintre oamenii care au făcut parte din structura de conducere a clubului Farul, și-a vândut toate acțiunile și a ieșit din societatea F.C.V. Farul Constanța S.A. Fostul portar i-a cedat lui Gheorghe Popescu toate cele 152 de acțiuni pe care le deținea, echivalentul a 0,1% din capitalul social al clubului, valoarea nominală totală fiind de 21.280 RON în ziua tranzacției.
  10. Gigantul farmaceutic AbbVie a intrat în lumea Formulei 1 printr-un parteneriat de sponsorizare cu echipa McLaren, aceasta fiind prima sa colaborare globală în domeniul sportului. Pentru fiecare 10 puncte obținute de McLaren în competiție, AbbVie va dona 10.000 de dolari unor organizații caritabile. Compania farmaceutică are vânzări anuale de peste 17,5 miliarde de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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