România seamănă deseori cu oricare dintre noi când am fost luați din curtea școlii și am fost aruncați pe un teren profesionist, de 11 la 11. Cunoașteți sentimentul.

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În calitate de posesor al unui glob de cristal, amicii, cunoscuții și șoferii de Uber, care sunt cei mai pasionați microbiști, mă întreabă de ce Nicușor Dan nu dă drumul raportului despre anularea alegerilor din decembrie 2024. Oamenii zâmbesc neîncrezători când le spun că nu am globul de cristal.

Dacă antrenorii sunt egali cu ultimul lor rezultat, nici jurnaliștii nu sunt mai „bazați” decât articolul pe care l-au publicat deja. Ce informații reușim să aflăm și să verificăm, acestea ajung și la oameni. Nu păstrăm undeva, ascunse, marile secrete.

Bine, nu știi, dar ce crezi?

O să răspund întâi la întrebarea de ce scriu despre acest subiect într-o publicație de sport.

E logic să fiți nedumeriți și poate chiar sceptici. Scriu pentru că sportul ne oferă exemple. Pentru că e necomplicat și pe înțelesul oamenilor.

Pe teren mare, fotbalul e alt joc

De pildă, știți cum e atunci când joci fotbal ani de zile pe teren mic și apoi treci pe teren mare, de 11 la 11? Probabil știți, ni s-a întâmplat măcar o dată, multora dintre noi. În acel moment, ești pierdut. Nu e vorba că nu știi cu mingea. Sau că nu ai condiție fizică. Dar efectul este uluitor de descurajant. Simți că, pe teren mare, fotbalul este altceva. Devine un alt sport.

Te sufoci. Ești confuz. Te simți ca și cum ai fi intrat brusc la apă. Tu ajungi greu la minge, dar adversarul te prinde imediat. Distanțele cresc, iar timpul se comprimă.

Sincer, motivul pentru care cred că România nu prezintă raportul anulării alegerilor din decembrie 2024 e pentru că jucam fotbal pe teren mic și ne-am trezit brusc pe teren mare.

Avem instituții publice și private, precum și competențe naționale de nivel scăzut spre mediu. Ne-am dus după 1990 în mod cinstit alegerile înainte. S-a produs democratic alteranța la putere. Dar ce întâmpinăm acum e de nivel complex, ridicat.

Asta e valoarea jucătorilor, adică a noastră

Ca țară est-europeană suntem pe luneta Rusiei, cea mai eficientă mașină de propagandă țintită din istoria omenirii. Ca stat UE și NATO, ne vizează China, singura forță cu adevărat globală din axa autocraților.

Și China și Rusia, ca orice societăți iliberale, au propriile probleme. Lipsa libertății, stoparea inițiativei și metodele lor crude care ostilizează lumea, toate contează la un moment dat. Dar asta nu le împiedică să facă rău. E mai ușor să provoci pierderi decât să construiești.

Iar noi nu avem, revenind la comparația cu sportul, o echipă de 11 la 11. Suntem de mini fotbal, că asta am exersat în curtea școlii. Nu e nicio insultă, nicio disperare și nicio scuză. Acesta e nivelul. De unde alți jucători? Nu avem nicio universitate în primele 500 din lume. Nu avem o școală antreprenorială, nu avem cultură de start-up-uri.

Ani și decenii

Am progresat mult în ultima perioadă, dar am plecat foarte de jos. Avem mulți „stranieri”, e adevărat, dar e greu să revină acasă. Cum să accepte jucători de mare valoare să se întoarcă într-un sistem net inferior ca performanțe celui cu care s-au obișnuit?

Și chiar dacă ar accepta „stranierii” să revină în România, ce impact ar avea? Ce bine ar face? Probabil că ar fi sacrificiul lor, fără câștigul celorlalți. Nici nu mai știu dacă vorbesc despre fotbal sau despre țară, în general, dar tocmai asta e ideea: nu există mare diferență. Sportul se oglindește în societate și invers.

Mi-e teamă că, pur și simplu, nu am avut un grup de oameni atât de buni profesional încât să înțeleagă ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024 și să explice pe înțelesul publicului. Nu e nicio scuză. Incapacitatea e mai rea decât complotul. Al doilea îl depistezi, prima trebuie să o educi. E diferența între ani și decenii.

Iar dacă acceptăm că stăm rău în teren, poate ne și apucăm să schimbăm lucrurile. Ține de noi.