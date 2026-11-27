Antrenorul susține că a căutat mereu proiectul, dar se duce la cluburi cărora nu le pasă de niciun proiect.

A acceptat să semneze cu Watford: găsește haos și un patron care dă afară antrenorii fără să clipească. Ce ți se promite azi se încalcă mâine.

A rezistat doar 142 de zile la Legia, deși știa că nu sunt bani, că îi vor vinde jucători și că proprietarul schimbă tehnicienii ca la Watford.

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De la început spun că îmi place Edi Iordănescu. Nu uit dialogurile interesante de la ultimul Campionat European, cu atât mai puțin rezultatele lui cu naționala la turneul final continental.

Are un stil analitic, modern, are personalitate, găsește tactica potrivită pentru jucătorii săi, pe care știe să-i motiveze cât să câștige o grupă cu Belgia, Slovacia și Ucraina. Mult! El a creat Generația de Suflet. El a numit-o astfel.

Edi Iordănescu, de la proiectul naționalei la Legia și Watford, unde nu există proiect

Dar a avut nevoie de doi ani și jumătate pentru a propulsa acea echipă la alt nivel, pentru că Euro 2024 a fost maximum atins.

Doi ani și jumătate. Un proiect. În sfârșit proiectul de care vorbește din primele zile ale carierei.

Edward Iordănescu, 48 de ani, a antrenat zece echipe de club și naționala României din 2013. Foto: Imago

La cluburi însă, nu găsește în ultimii ani proiectul căutat. Sau alege greșit, total greșit. Și mă surprinde că tocmai a semnat cu Watford, după Legia Varșovia, locuri unde nu există proiect, cu patroni cărora nu le pasă de niciun proiect și te păcălesc că asta e ținta lor.

Nu-l înțeleg. Nu l-am înțeles nici de ce a crezut că poate construi ceva la Legia, nici de ce crede acum la Watford.

Ce probleme erau la Legia! Iordănescu a plecat după nici 5 luni

Știa care erau problemele la Varșovia. Nu erau deloc minore, din contră. GOLAZO.ro le-a semnalat din primele lui zile în Polonia.

Știa că patronul Dariusz Mioduski nu are răbdare cu antrenorii, schimbase 12 în ultimii zece ani.

Știa și că Legia era într-o situație financiară delicată, deși proprietarul are o avere de sute de milioane.

Era așa rău încât jucătorii nu-și primeau banii la timp și clubul trebuia să vândă ce avea mai bun, ceea ce s-a și întâmplat. Înlocuitori? Veniți împrumut, gratis sau pe sume mici. Puțini doriți de Edi.

Știa și că același Mioduski se implică, cere prea mult prea repede antrenorilor și vrea să accelereze lucrurile.

Jacek Zielinski, fost director sportiv la Legia, sugera de ce a eșuat și Iordănescu la Varșovia: „Dai turbo și faci accident la prima curbă”.

Chiar și în aceste condiții, tehnicianul a cucerit Supercupa Poloniei la startul sezonului, a calificat formația în faza principală de Conference League, însă a rezistat numai 142 de zile. Nici cinci luni. Incertitudinea, deciziile răsturnate peste noapte, promisiunile încălcate l-au făcut să renunțe, să nu mai vrea să rămână acolo.

Watford e la retrogradare. Cine îl susține? Patronul care a dat afară 24 de antrenori?

Și acum, Watford! Primul contact cu stadionul, plăcut, Iordănescu a pătruns pe teren și a fost aplaudat, le-a strâns mâna fanilor, a făcut poze. Primul antrenament, foarte bun, intens, în stilul său. Totuși…

Intensity 💯 Straight down to business for Edward Iordănescu 🐝 https://t.co/zXCMQfM1zu — Watford Football Club (@WatfordFC) November 26, 2026

Vine după trei luni și jumătate de la începutul sezonului la o echipă aflată pe locul 20 în Championship, liga secundă engleză. 20 din 24, dintre care ultimele trei retrogradează, iar Watford e la trei puncte de linia roșie.

Uitați-vă puțin! 15 puncte în 17 etape, cu zece înfrângeri (doar patru victorii) și golaveraj 13-28: -15! În ultimele trei meciuri, nu a înscris deloc. Găsește niște „viespi” în derivă.

Dincolo de aceste cifre… Teoretic, Edi i-ar putea resuscita pe roș-galbeni, ar putea evita retrogradarea. Cu o condiție, să fie susținut. Va fi sprijinit, cum i se promite? Și cine îi promite?

Un proprietar, italianul Gino Pozzo, care a făcut 28 de schimbări de antrenori din 2012, când a preluat clubul. 24, dacă nu ținem cont de interimari.

Iordănescu e al 25-lea său tehnician cu contract definit (până la sfârșitul sezonului, plus opțiune pentru doi ani suplimentari) - nu pentru câteva săptămâni.

Pozzo a concediat cinci nume în ultimele 18 luni și 12 din 2021!

42% este procentul antrenorilor destituiți de Pozzo la Watford din totalul celor care au pregătit echipa engleză în 145 de ani de istorie (24 din 57)

„Îl vom susține pe Edwards indiferent de situație”. L-au dat afară după 11 meciuri

Nu doar că demite antrenorii fără să clipească. Uită ce promite! Și președintele clubului uită, nu numai patronul!

Iată ce a declarat Scott Duxbury, președinte și CEO la Watford, în iunie 2022, după ce l-a ales pe Rob Edwards!

Ceea ce aveam nevoie era continuitatea în spatele unui antrenor în care noi credem și în care suporterii cred. Știm că nu putem continua așa cum eram. Am numit un antrenor în care credem total, un antrenor care va conduce și va impulsiona această schimbare. Îl vom susține pe Rob Edwards indiferent de situație. Scott Duxbury, potrivit The Guardian

Încredere totală? Sprijin absolut indiferent de situație? În septembrie 2022, Pozzo și Duxbury l-au destituit. Edwards a pregătit echipa 11 meciuri.

The Times scrie ce înseamnă astăzi Watford. Numai semne rele

Spre sfârșitul lui noiembrie 2026, nu s-a schimbat nimic. Zilele trecute, The Times reliefa „haosul antrenorilor pe fondul haosului managerial”. Constata că „poate organiza un meci 11 la 11 cu tehnicienii care au părăsit Watford în 14 ani”.

Același cotidian britanic puncta în această toamnă alte detalii și mai îngrijorătoare pe „Vicarage Road”.

Clubul nu pare interesat să producă propriii jucători, cu academia de juniori retrogradată la nivelul trei. A rezultat o formație slabă, o investiție în foamete, cel mai mic buget de salarii din Championship, o schimbare maniacală a antrenorilor și rezultate cumplite. The Times, jurnal englez

Acesta este clubul în care a pătruns Edi Iordănescu. Poate salva echipa sau riscă să retrogradeze în liga a treia, unde Watford nu a mai jucat de 28 de ani. Dacă antrenorul rezistă până la sfârșitul sezonului!