Problemele medicale de care suferă Musiala i-ar putea aduce o reducere salarială. Acest lucru îl susțin șefii lui Bayern, pe care Kimmich i-a contrat public

Să ne imaginăm cum ar fi fost gestionat un astfel de caz în România

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Musiala e un caz la Bayern Munchen. Toată Germania are pe masă o mega-dezbatere în acest moment. Plecată de la criticile pe care căpitanul lui Bayern, Kimmich, le-a adus șefilor propriului club pentru modul în care au tratat situația mijlocașului.

Ce susțin Hoeness și Rummenigge

Știți episoadele dese de leșin suferite de Musiala în ultima jumătate de an.

Bayern nu-l mai poate avea la parametri normali, iar Uli Hoeness și Karl-Heinz Rummenigge, cei din fruntea clubului, au lansat ipoteza că salariul lui Musiala, unul foarte mare, în jur de 25 de milioane de euro pe an, ar putea să sufere modificări din moment ce fotbalistul nu mai poate da randament și, implicit, să ajute clubul ca până acum.

„Ceea ce poate oferi acum pe teren nu mai corespunde cu ceea ce scrie în acte”, a spus Hoeness, completat de Rummenigge: „Musiala are o problemă de sănătate. La fel de bine-cunoscut e că are un contract care implică o sumă foarte mare de bani. Trebuie să analizăm cum gestionăm această situație”.

Kimmich a reacționat și n-a ezitat să-și spună un punct de vedere, care e opus celui rostit de șefii săi. O dezbatere care e făcută în public la unul dintre cele mai mari și mai bine organizate cluburi din lume. Managerii versus căpitanul, Kimmich fiind în curtea lui Bayern de peste un deceniu.

Ce spune Kimmich

Nu e neapărat important cine are dreptate. E posibil ca fiecare să dețină o parte de dreptate.

Merită analizat mai în amănunt ce spun Hoeness și Rummenigge. De ce ar fi deplasat să spui despre un fotbalist, care are probleme medicale, altele decât cele suferite pe teren, la meciuri sau la antrenament, că nu mai merită același salariu ca înainte de aceste afecțiuni?

În vara lui 2025, Musiala a suferit o accidentare groaznică. Într-un meci la Campionatul Mondial al Cluburilor, Bayern - PSG, el s-a ales cu o fractură de peroneu. Atunci nu s-a pus problema unei diminuări salariale, era absurd așa ceva, iar șefii lui Bayern i-au achitat totul, cum e normal. Acum însă e cu totul altceva.

Kimmich, în schimb, acuză faptul că „nu trebuie să se întâmple niciodată o astfel de situație în jurul unui jucător. Desigur, clubul este întotdeauna pe primul loc și este mai presus de jucător, dar nu este mai presus de individ. Este un lucru absolut inacceptabil și nu stă în caracterul lui Bayern. Este un lucru pe care ar trebui să-l rezolvi pe plan intern, în cadrul unor discuții, în loc să încerci să-l tranșezi în public”.

Kimmich nu susține neapărat că o diminuare a salariului colegului său e incorectă, ci că nu trebuie ca totul să fie făcut la vedere, în public. Nu are nici o ezitare să contreze declarațiile celor din managementul lui Bayern. Și vorbim despre coloși precum Hoeness și Rummenigge.

Cum ar fi priviți Becali sau Șucu dacă ar proceda precum Hoeness și Rummenigge?

Și acum vine partea cea mai interesantă. V-ați imagina o astfel de situație în România? Un club mare, să zicem FCSB sau Rapid, să fie în situația să gestioneze un caz Musiala.

Credeți că ar fi capabilă România să propună o dezbatere, o polemică, oricum s-ar numi ea, pe un astfel de subiect? Cum ar fi privit Becali sau Șucu dacă ar ieși să spună că salariul unui fotbalist care are problemele medicale pe care le are și Musiala ar trebui să sufere o modificare în jos?

Ar fi imediat acuzați de lipsă de empatie, că se gândesc doar la propriul buzunar și că își bat joc de jucător.

I-ați vedea pe Drăguș, Muhar, Crețu, Dobre, Kramer sau Onea să ia atitudine și să-și contreze patronii? Ați auzit vreodată în România ca un căpitan de echipă să fie vocal, la adresa propriului club, pentru ceva, orice, pe care îl consideră ca fiind nedrept la adresa unui coleg?

Dar și dacă s-ar revolta, probabil imediat ar avea de suferit. Fiindcă Becali s-ar simți jignit în ceea ce denumește stăpânire, iar Șucu oricum își pedepsește angajații într-un mod de neînțeles pentru aceste vremuri: neplata la timp a salariului pe parcursul actualului sezon, făcută în mod premeditat, ca sancțiune pentru rezultatele din play-off-ul precedent.

Sigur că România nu e Germania, la nivel de comparație a țărilor, mentalităților, oamenilor și așa mai departe. Doar că e reconfortant câteodată să vezi cum în cadrul aceleiași societăți, în cazul lui Bayern, una cu o valoare de 5 miliarde de euro, există o polemică-dezbatere la cel mai înalt nivel.

Managerii lansează o ipoteză înainte de a o pune în practică, iar unul dintre cei mai vechi și mai valoroși angajați ai companiei are o reacție adversă.

FOTO. Musiala s-a prăbușit pe teren

„Acolo unde toți gândim la fel, nimeni nu gândește prea mult”

De ce e valoros să se întâmple lucrurile cum se petrec acum în curtea lui Bayern Munchen? Pentru că „acolo unde toți gândim la fel, nimeni nu gândește prea mult”. A folosit-o în operele sale, acum mai bine de 100 de ani, un scriitor și jurnalist american, Walter Lippmann, deși citatul circula în SUA cu foarte multă vreme înainte.

E, de fapt, definiția conformismului: când toată lumea acceptă docil și cu o tăcere formală o idee, atunci dispare analiza critică.

Hoeness și Rummenigge și-au spus opinia în public, iar Kimmich nu s-a complăcut să evite efortul de a combate, printr-o critică, strategia șefilor. Și ne întoarcem de unde am plecat: nu există un verdict clar pentru cine are dreptate în cazul Musiala.

Dar la Bayern Munchen există ceva care contează cu adevărat: o dezbatere, păreri diferite, opinii divergente, situație în care eventualele greșeli care s-ar putea comite nu mai pot trece nebăgate în seamă până când e prea târziu și nu se mai poate face nimic.

„Până când e prea târziu”, din păcate, se întâmplă foarte des în fotbalul nostru. Și nu doar în fotbal.