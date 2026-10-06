Business Drops #123 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

- Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 123.
- Astăzi, printre altele, despre cine a preluat un club de tradiție din Franța, cât plătește UEFA pentru convocările din Liga Națiunilor și parteneriatul UTA - IFB Finwest.
- UEFA plătește aproximativ 31.500.000 de euro cluburilor care au trimis jucători la acțiunile echipelor naționale din Nations League 2024-2025. De aceste fonduri beneficiază 611 echipe din toate țările afiliate UEFA. Leipzig (Germania) primește cea mai mare compensație, aproximativ 353.000 de euro.
- Tricoul purtat de Michael Jordan în meciul 3 al finalei NBA din 1998 a fost vândut cu 12,3 milioane de dolari de către colecționarul de obiecte sportive Bob Gough. Suma include și comisionul perceput cumpărătorului de casa de licitații. Precedentul record NBA fusese stabilit în 2022, când un alt tricou purtat de Jordan în aceeași finală, disputată între Chicago Bulls și Utah Jazz, a fost adjudecat pentru 10,1 milioane de dolari.
- Un grup din care face parte investitorul în capital de risc David Shuman cumpără o participație de 15% în New York Islanders (NHL), franciză evaluată în prezent la 3 miliarde de dolari. În urmă cu trei ani, brandul era cotat la 1,75 miliarde de dolari, după ce actualii proprietari îl cumpăraseră cu numai 485.000.000 de dolari în 2014.
- Clubul francez Girondins de Bordeaux a fost preluat de fondul american de investiții Park Bench pentru suma simbolică de un euro. Noul proprietar va plăti datoriile acumulate de gruparea care a retrogradat din cauza problemelor financiare până în Regional 1, al șaselea eșalon fotbalistic din Hexagon.
- Prima Sport 1 transmite în direct meciurile echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca din EuroCup și ABA League. Sezonul trecut, postul a televizat doar partidele din EuroCup, după ce negocierile cu Arena Sport, deținătorul drepturilor pentru ABA League pe teritoriul României, nu s-au concretizat. Valoarea contractului prin care Prima Sport a obținut în acest sezon drepturile de difuzare pentru ABA League nu a fost făcută publică.
- Nike a semnat un parteneriat multianual cu echipa London City Lionesses din Women’s Super League (prima ligă engleză feminină de fotbal), atât ca sponsor principal pe tricou, cât și ca furnizor de echipament. Valoarea sponsorizării este de 3.000.000 de lire sterline pe an, acest contract fiind cel mai mare din fotbalul feminin. Recordul de până acum era de 2.960.000 de lire sterline, sumă oferită anual de firma de asigurări Aflac formației Atlanta din National Women’s Soccer League (prima ligă profesionistă feminină din SUA).
- Valoarea medie a francizelor din National Hockey League (NHL) a ajuns la 2,43 miliarde de dolari, după o creștere de 160% în ultimii cinci ani. Toronto Maple Leafs, din Canada, este cea mai valoroasă franciză, fiind cotată la 4,8 miliarde de dolari.
- Compania de brokeraj IFB Finwest a încheiat un parteneriat pe un an cu UTA. Membră fondatoare a Bursei de Valori București, IFB va sponsoriza cu 100.000 de euro clubul arădean, aflat în concordat preventiv. Compania de brokeraj a mai susținut financiar proiecte sportive din handbal și șah.
- Fondul de investiții private Otro Capital negociază pentru achiziționarea unei participații de 20% din Marele Premiu de la Miami, în contextul în care veniturile anuale ale campionatului de Formula 1 au atins 3,9 miliarde de dolari. Anterior, Otro Capital a preluat 24% din franciza Alpine, plătind peste 227.000.000 de dolari.
- Federația Română de Fotbal anunță un stadion plin la România vs Suedia (5 octombrie, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor), primul joc oficial cu spectatori pe teren propriu din actualul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Cu mai bine de o săptămână înaintea acestei confruntări, erau deja procesate peste 40.000 de solicitări de bilete (prețuri între 10 și 500 lei). Prima partidă de pe teren propriu, contra Bosniei-Herțegovina, s-a jucat fără fani în tribune.
* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București