Cătălin Chirilă (26 de ani) a transmis un mesaj către susținătorii săi după Jocurile Olimpice.

Deși era favorit la câștigarea medaliei de aur, canoistul român a încheiat competiția pe primul loc în finala B, după ce a ratat calificarea în finala A.

Canoistul român Cătălin Chirilă nu a reușit să se califice în finala A a competiției , fiind nevoit să concureze în finala B, pentru locurile 9-16, unde a ieşit pe primul loc.

În ciuda acestui eșec neașteptat, Chirilă a transmis un mesaj către susținătorii săi.

„Oameni dragi, vă mulțumesc din suflet pentru energia oferită! Prin sprijinul pe care mi-l oferiți, sunteți învingători, iar eu sunt unul de-al vostru .

Nu am câștigat, dar am învățat. Imediat după linia de finish, am conștientizat pentru ce m-am pregătit și a apărut un singur gând: toți sportivii pot gestiona emoțiile pozitive… însă câți dintre ei au puterea să stea drepți în fața unui eșec pentru a-l înfrunta?”, a scris sportivul pe rețelele de socializare.

Eșecul de la Jocurile Olimpice, motivație pentru Chirilă

Deși nu a reușit să obțină un loc în finala A, Chirilă a subliniat că nu dorește să uite acest moment, ci să-l folosească ca pe o sursă de motivație pentru viitor.

„Înainte de sportivul Cătălin, sunt Omul Cătălin… iar acest moment întunecat este doar o etapă a vieții care mă întărește . Am tras concluziile, am conștientizat și am învățat!”, a continuat sportivul român.

3:44.75 este timpul record obținute de Cătălin Chirilă la proba de canoe 1.000 metri masculin

Chirilă, care a stabilit recordul olimpic în calificări și are un palmares impresionant la nivel mondial și european, a încheiat mesajul său cu un gând pozitiv pentru toți susținătorii săi:

Dacă vreau să uit acest moment? Nu! Îmi doresc să-l am în minte ori de câte ori dau de greu în viitor. Mă aplec în fața tuturor și vă transmit numai gânduri pozitive! Cătălin Chirilă

Medalia olimpică, singura care-i lipsește

Din păcate, Cătălin Chirilă a pierdut ocazie de a-și întregi colecția de medalii, cu singura care îi lipsește până în acest moment: cea olimpică.

Sportivul legitimat la CSA Steaua are în palmares:

Campionatele Mondiale

aur în 2022 la Dartmouth (1000 m - C1)

aur în 2023 la Duisburg (500 m - C1)

argint în 2022 la Dartmouth (500 m - C1)

argint în 2023 la Duisburg (1000 m - C1)

Jocurile Europene

aur în 2019 la Minsk (1000 m - C2)

argint în 2023 la Cracovia-Malopolska (500 m - C-1)

Campionatele Europene