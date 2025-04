Moment neobișnuit Murgia l-a luat în brațe pe arbitru în timpul meciului Hermannstadt - Rapid, după golul calificării în finala Cupei

Hermannstadt - Rapid 2-1. Alessandro Murgia (28 de ani), mijlocașul italian al gazdelor a oferit o scenă rară întâlnită pe terenurile de fotbal.

Hermannstadt a obținut o calificare dramatică în finala Cupei României.

Sergiu Buș (32 de ani), atacantul sibienilor, a dat lovitura pentru echipa sa în minutul 90+4, iar reușita acestuia l-a făcut pe Alessandro Murgia să-și piardă controlul.

Hermannstadt - Rapid. Murgia l-a luat în brațe pe arbitru în timpul jocului

În euforia momentului, mijlocașul italian al echipei antrenate de Marius Măldărășanu l-a îmbrățișat pe „centralul” partidei, Viorel Flueran.

Ulterior, Murgia a sprintat spre coechipierii săi pentru a sărbători golul care o duce pe Hermannstadt pentru a doua oară în finala Cupei României. Acolo, sibienii vor întâlni învingătoarea partidei CFR Cluj - Farul Constanța.

În 2011, Marius Șumudică l-a pupat pe „centralul” Teo Crăciunescu

Marius Șumudică a oferit și el o scenă similară cu cea a lui Murgia. Totul s-a întâmplat în primăvara anului 2011, la un meci între Rapid și Gaz Metan Mediaș, disputat pe stadionul Giulești.

Condusă cu 0-1, Rapid a reușit să întoarcă jocul în favoarea ei și să se impună cu 2-1, însă fără Marius Șumudică la marginea terenului.

Tehnicianul giuleștenilor a fost eliminat de „centralul” partidei, Teo Crăciunescu , iar în acel moment antrenorul l-a îmbrățișat pe arbitru, ba mai mult l-a și pupat pe obraz.

Marius Șumudică l-a pupat pe Teo Crăciunescu la un meci cu Gaz Metan Media/ Foto:captură ecran GSPTV

„N-a fost un gest pedagogic, nu este normal ceea ce am făcut. Am trăirile respective în urma cărora apar astfel de manifestări. Eram foarte mulțumit în acel moment și de aceea am făcut ce am făcut”, spunea Marius Șumudică.

