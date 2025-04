Măldărășanu, la Rapid? Tehnicianul și-a dezvăluit intențiile + mesaj pentru suporterii giuleșteni

Hermannstadt - Rapid 2-1. Fanii sibieni, dar și cei giuleșteni i-au scandat numele lui Marius Măldărășanu, după ce antrenorul a calificat-o pe Hermannstadt în final Cupei României.

Măldărășanu a vorbit despre o eventuală mutare la Rapid la flash-interviu.

De menționat că, la momentul declarației, Șumudică nu-și anunțase demisia, anunțul a venit, în fața fanilor după ce s-au încheiat interviurile.

Hermannstadt a deschis scorul în minutul 16, prin Tiago Goncalves, după o centrare excelentă a lui Silviu Balaure.

Rapid a egalat în minutul 85, prin Borisav Burmaz, după ce șutul lui Tobias Christensen a lovit bara.

Când toată lumea credea că se va intra în prelungiri, Sergiu Buș a împins o minge în poarta lui Mihai Aioani din câțiva metri și a declanșat fiesta sibiană

Măldărășanu, mesaj pentru suporterii Rapidului: „ Susțineți-l pe Șumudică”

La finalul partidei, atât suporterii celor de la Hermannstadt, cât și cei de la Rapid i-au scandat numele lui Marius Măldărășanu.

Tehnicianul a fost jucător în Giulești timp de 10 ani, între iulie 1998 și ianuarie 2008, cu o mică pauză de șase luni, în 2003, când a evoluat la Beșiktaș.

„Măldă” consideră că, indiferent de zvonuri, suporterii Rapidului ar trebui să fie în continuare alături de antrenorul Marius Șumudică.

„Este o seară specială. Știam că suporterii sibieni mă susțin, mai ales când mi-a fost greu, când ne-a fost greu. Asta au simțit, să-mi scandeze numele. Nu prea stau pe teren după victorii, pentru a nu lua din meritele jucătorilor.

Mi-au scandat numele și galeria Rapidului. Am jucat 10 ani acolo, am câștigat trofee, mi-am rupt piciorul. Îmi pare rău despre Șumi, știu ce este în sufletului. El este antrenorul Rapidului, merită să fie antrenorul lor. A avut un aport pentru accederea în play-off.

Obiectivele sunt mari, e adevărat, dar mai sunt meciuri. Nu trebuie să cedezi. M-aș bucura ca suporterii să-l susțină până la capăt, pentru că este unul al lor”, a declarat Marius Măldărășanu după meci, la Digi Sport.

Măldărășanu e fair-play

Întrebat dacă și-ar dori să antreneze într-o bună zi, Marius Măldărășanu a ales cartea diplomației.

„ Vă dați seama că orice jucător, care joacă mulți ani la o echipă, își dorește să revină. Am jucat la trei echipe din Liga 1: Rapid, Petrolul și Brașov. Le-aș antrena pe toate, la un moment dat. Eu am pus suflet pe oriunde am fost.

Sunt aici de patru ani, am pus suflet. Ei mă consideră unul de-al lor. Nu am plecat la greu, am dat o identitate clubului, un stil de joc, am creat un grup, am ridicat nivelul jucătorilor. Am făcut ceva, nu am stat patru ani degeaba”, a completat Măldărășanu.

Formația din Sibiu s-a calificat în finala Cupei României, acolo unde va întâlni câștigătoarea dintre CFR Cluj și Farul Constanța.

Ultimul act este programat pe 14 mai, pe un stadion care va fi anunțat ulterior.

Surse GOLAZO.ro susțin că sunt șanse foarte mari ca finala să se discute chiar la Sibiu.

Citește și