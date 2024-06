Marco Veronese (48 de ani) va antrena la CSM Ceahlăul Piatra Neamţ pentru două sezoane.

(48 de ani) va antrena la pentru două sezoane. Acesta îl va înlocui pe Cristi Pustai (56 de ani), urmând să preia clubul pe 1 iulie, au anunțat nemțenii prin intermediul rețelelor de socializare.

Italianul a fost antrenor secund al echipei spaniole Alaves (2017) şi al naţionalei Albaniei (2017), sub comanda lui Giovanni De Biasi.

Între 2019-2021 s-a ocupat de pregătirea echipei de tineret a Parmei. Înainte de a ajunge la Ceahlăul a antrenat echipa U17 a celor de la Torino, iar ulterior a ajuns secund la Triestina.

Marco Veronese noul antrenor al celor de la Ceahlăul

„Marco Veronese va antrena CSM Ceahlăul

Marco Veronese a ajuns la un acord cu CSM Ceahlăul Piatra Neamț și va fi antrenorul echipei noastre începând cu 1 iulie 2024. Înțelegerea se va întinde pe perioada a doi ani.

Antrenorul este în vârstă de 48 de ani, pe care i-a împlinit pe 22 mai. În caiera de antrenor începută în 2012 a ocupat funcția de antrenor secund al echipei spaniole Alaves (2017) și al naționalei Albaniei (2017), sub comanda lui Giovanni De Biasi. Din 2019 în 2021, timp de două sezoane s-a ocupat de pregătirea echipei Parma U19, iar în următorul sezon a fost pe banca celor de la FC Torino U17.

Sezonul 2022-2023 l-a găsit în continuare în cadrul sectorului de tineret al FC Torino, după care a lucrat din nou ca secund, la Triestina.

Ca jucător, Marco Veronese a debutat în Serie A în tricoul echipei Internazionale Milano, înregistrând doar trei apariții, după care cariera și-a construit-o la echipe din Serie B și Serie C.

Are trei promovări din Serie C în Serie B ca și component al echipelor Monza, Modena și Cesena„ se arată în postarea de pe pagina oficială de Facebook a nemțenilor.

Prima reacție a Italianului

Acesta a avut și o primă reacție după ce a semnat cu echipa de sub Pietricica.

Italianul a remarcat că în Liga 2-a se paractică un joc fizic, dar și că există câțiva jucători care au calitate.

Am urmărit multe meciuri ale echipei Ceahlăul din sezonul precedent. Am remarcat că Liga 2 este un campionat alcătuit din echipei bune, că se practică un joc fizic, dar și că sunt jucători cu calitate. Consider că sunt un antrenor care are capacitatea de a se adapta și-mi doresc ca echipa să transmită o energie pozitivă către suporteri pentru ca cei din tribună să ne sprijine mereu. Suporterii trebuie să vadă că echipa se sacrifică pentru fiecare minge, că joacă bine, că își creează ocazii și că marchează Marco Veronese, noul antrenor al Ceahlăului.

Ca jucător, Marco Veronese a debutat în Serie A în tricoul echipei Internazionale Milano, înregistrând doar trei apariţii, după care a evoluat la echipe din Serie B şi Serie C. Are trei promovări din Serie C în Serie B când era jucătorul echipelor Monza, Modena şi Cesena.

Obiectivul CSM Ceahlăul pentru sezonul următor este o clasare cât mai bună, urmând ca în sezonul 2025/2026 să se lupte pentru promovarea în prima ligă fotbalistică.

Reunirea echipei este programată pentru data de 24 iunie 2024, la Piatra Neamţ.