Costel Pantilimon a câștigat la TAS procesul cu Denizlispor, echipă la care a evoluat în perioada 2020-2021

Fostul portar de la Manchester City are de încasat 200.000 de euro de la gruparea turcă

Inițial, Camera de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA hotărâse că portarul român este dator clubului turc cu suma de 402.550 de euro

Costel Pantilimon a jucat patru sezoane la Manchester City, echipă cu care a cucerit titlul de campion al Angliei (2014), Cupa Ligii (2014) și Supercupa Angliei (2012).

Costel Pantilimon, lupte grele cu turcii de la Denizlispor

Bătălia dintre Costel Pantilimon și Denizlispor a fost una complicată. Cele două părți s-au acuzat reciproc de încălcarea contractului, iar cazul a ajuns pe masa Camerei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA.

Filmul scandalului dintre Pantilimon și Denizlispor

Costel Pantilimon a pierdut procesul în care a solicitat clubului Denizlispor despăgubiri în valoare de 948.890 de euro pentru nerespectarea contractului

Camera de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA a decis că Pantilimon este cel care a încălcat contractul și l-a obligat pe portarul român la plata a 402.550 de euro, în solidar cu Olympiacos Pireu, club la care a trecut doar prin acte, în urma transferului de la Nottingham Forest la Denizlispor (n.r. Nottingham Forest și Olympiacos Pireu se află în proprietatea miliardarului grec Evangelos Marinakis)

FIFA a revenit asupra deciziei și a întors procesul în favoarea lui Costel Pantilimon, care ar fi trebuit să încaseze 100.444 de euro din cei aproape 948.890 de euro reclamați

Pantilimon a atacat decizia la TAS, care decide că portarul român trebuie să primească 200.000 de euro din partea celor de la Denizlispor

Denizlispor, în colaps. Clubul, fără bani și în liga a 3-a

„Nu trebuie să le plătesc nimic celor de la Denizlispor. După decizia de la FIFA am făcut apel la TAS, iar agentul meu m-a anunțat pe 15 august că am câștigat.

Denizlispor trebuie să-mi dea 200.000 de euro, cât mai aveam de primit până finalul primului an de contract. Comparativ cu ceilalți colegi, eu mai primisem ceva bani. Mai primisem o anumită sumă și de la Olympiacos”, a declarat Pantilimon pentru fanatik.ro.

Fostul portar ale echipei naționale a precizat că situația a fost complicată de faptul că în dosar era implicată și formația greacă Olimpiacos Pireu.

„A fost un caz mai complicat pentru că mai era implicată și Olympiacos. Cei de la Denizlispor nu aveau niciun argument. Nu știu cine i-a sfătuit să mă reclame și ei la FIFA.

Ei au spus că am plecat de capul meu de la echipă, ceea ce era total eronat. Noi am făcut toate demersurile legale. Chiar am așteptat mai mult să-mi plătească restanțele, dar n-am avut nicio șansă de izbândă. A fost o păcăleală”, a continuat fostul portar.

Costel Pantilimon spune că gruparea din Turcia are probleme mari cu banii.

„Problema este că Denizlispor se confruntă cu mari probleme financiare, a retrogradat în liga a treia.