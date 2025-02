O imagine cu Cristian Petrea, fost comandant al CSA Steaua, și fiul acestuia la meciul FCSB - Manchester United 0-2, a adus multă rumoare printre fanii clubului din Ghencea.

Peluza Sud, dar și mai mulți fani ai roș-albaștrilor, l-au taxat pe acesta și l-au numit „trădător”

Colonelul Cristian Petrea (54 de ani) a vorbit în exclusivitate pentru GOLAZO.ro și a explicat că a mers pe stadion ca microbist, în niciun caz ca fan al FCSB. Ba, mai mult, acesta a recunoscut că a participat la toate meciurile europene ale campioanei României.

Printre cei peste 50.000 de suporteri prezenți pe Arena Națională la meciul cu Manchester United a fost și Cristian Petrea.

Militar de carieră, fostul comandant al CSA Steaua s-a pozat alături de fiul său, îmbrăcat în tricoul roșu al Stelei, imagine care i-a scandalizat pe suporterii echipei din Ghencea.

Cristian Petrea, fost comandant la Steaua: „Poza e reală”

Petrea a acceptat, pe un ton calm, dialogul cu GOLAZO.ro. „N-am vrut să rostogolesc un bulgăre, deși până la dumneavoastră nimeni nu mi-a cerut un punct de vedere, ceea ce ar fi fost normal”.

Petrea a venit la stadion împreună cu familia și susține că a făcut-o pentru a o vedea pe Manchester United.

„Poza este reală. Exact, de la meciul cu Manchester United. Am fost să văd United, m-am întâlnit și cu toată familia. A fost ca o reuniune de familie, un eveniment la care a venit și sora mea din Brăila, fiul meu, cu care sunt în poză, dar și nepotul de la Brașov. Spun de fiul meu pentru că au apărut discuții că ar fi un angajat al CSA Steaua, ceea ce este fals”, a explicat Petrea.

Cristian Petrea alături de fiul său la FCSB - United 0-2

Cristian Petrea, fost comandant CSA: „FCSB nu e Steaua! Eu sunt cel care a semnat tot”

Petrea se dezice de campioana României, neagă vehement ideea că ar fi simpatizant al echipei lui Gigi Becali. Și își întărește spusele prin faptul că a semnat împotriva FCSB:

„În general, militez pentru libertatea de expresie. De ce m-am dus în tricoul Stelei? Nu înseamnă nimic cum că aș asocia una cu alta. Nu susțin FCSB, ba mai mult am afirmat mereu că FCSB nu este Steaua, FCSB e clubul care a parazitat clubul Steaua.

Eu sunt cel care a semnat acțiunea în justiție pentru recuperarea prejudiciului, pentru recuperarea palmaresului. Nu am discutat niciodată cu acest club”.

Cristian Petrea: „Iubesc Steaua, sunt stelist, nu am treabă cu FCSB”

Colonelul Cristian Petrea se declară fan al Stelei, al Clubului Sportiv al Armatei, iar ținta fost să vadă pe viu vedetele lui Manchester United.

„Mi-am cumpărat bilet, nu am nevoie de favoruri. Am fost pentru a vedea un meci internațional, s-o văd pe Manchester United. Cât am fost comandant am apărat Steaua, mi-am apărat clubul. Iubesc Steaua, sunt stelist și nu cred că FCSB e Steaua. Nu am treabă cu FCSB”, a mai spus Petrea.

Fostul comandant CSA Steaua, prezent la toate meciurile din Europa

Cristian Petrea recunoaște că a fost pe stadion la toate cele 5 meciuri disputate de FCSB, pe teren propriu, în Europa League. La cele 4 meciuri din grupă, plus partida cu PAOK din fazele finale.

Petrea laudă parcursul campioanei, pe care o vede singura echipă românească capabilă să se lupte cu adversari de top din Europa.

„FCSB e un alt club față de Steaua. E un club care reprezintă România într-o competiție internațională. E singurul care azi poate face față la acest nivel. Tot respectul pentru ei! Dar nu înseamnă că-i susțin.

Că poate voi mai merge la meciurile lor în competițiile internaționale? Poate! Nu am nicio interdicție. Am fost la toate cele 4 meciuri din grupă ale FCSB-ului, la fel la meciul cu PAOK. Cum am fost și cu Manchester United, un brand internațional pe care nu ai șansa să-l vezi în fiecare zi”, a zis Petrea.

„De ce n-ar fi o sfidare?”

Îmbrăcat în tricoul Stelei la meciul FCSB-ului, Cristian Petrea răspunde celor ce l-au criticat și oferă o altă perspectivă vizavi de felul în care s-a prezentat la stadion.

„Pot să-mi iau și tricou cu Dinamo. Modul cum mă îmbrac e problema mea. De ce o iau toți pe ideea că m-am îmbrăcat în tricoul Stelei la un meci al FCSB-ului ca pe un afront adus Stelei? De ce nu o văd ca pe o sfidare, că am venit să le arăt care e Steaua!

N-are nicio relevanță felul în care m-am îmbrăcat. Mi-aș dori să existe și la noi ideea în care fanii rivalelor să stea unii lângă alții fără să se înjure, doar să-și susțină echipa”, a încheiat Petrea.

Cristian Petrea, istoric în roșu și albastru

Cristian Petrea a ajuns la Steaua în 2005, iar din 2008 a devenit șeful biroului de „resurse umane”. Trei ani mai târziu, în 2011, a fost numit locțiitor al comandantului George Boroi.

La 1 decembrie 2016 a fost împuternicit la comandă, iar pe 15 mai 2017 a fost numit în funcția de comandant al CSA Steaua. A demisionat din funcție la 15 octombrie 2018 când a fost înlocuit de Bixi Pompiliu Mocanu.