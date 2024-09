Cristina Neagu (36 de ani) a anunțat astăzi că se va retrage din handbal la sfârșitul sezonului.

Interul stânga al celor de la CSM București se retrăsese de la echipa națională a României la finalul lui 2023.

Cristina Neagu, de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, a anunțat că se va retrage definitiv la finalul sezonului.

Cristina Neagu se va retrage la finalul sezonului

Vedeta celor de la CSM București a mers în studioul Pro TV, alături de Andreea Esca, unde a făcut anunțul:

„ Am un mesaj important pentru iubitorii handbalului. Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitate. Nu e o decizie peste noapte, am stat să aleg momentul potrivit.

Nu există un singur motiv, sunt mai multe motive, nu vreau să fie o zi tristă din partea fanilor handbalului”, a spus Cristina Neagu.

Urmează întâlniri cu fanii la fiecare meci

Handbalista a explicat apoi cum își dorește să marcheze finalul carierei și să fie alături de suporteri la fiecare meci pe care îl va disputa la ultimul sezon.

„ Vreau să fac ceva special, o caravană, gândită de echipa de management, va merge în toate orașele, vom avea un loc special în care am să mă văd cu fanii.

Sunt 25 de ani de carieră, am trăit multe momente frumoase, m-am bucurat de trofeul Ligii Campionilor și când am jucat pentru echipa națională. Am avut multe momente grele din cauza accidentărilor”, a adăugat Neagu.

Cristina Neagu, printre cele mai bune jucătoare din istoria handbalului

Cristina Neagu nu este doar cea mai valoroasă jucătoare din istoria României. Este un nume uriaș la nivel mondial.

De 4 ori cea mai bună handbalistă din lume (2010, 2015, 2016, 2018), cea mai bună tânără jucătoare din lume în 2009, MVP-ul și golgheterul Mondialului din 2015. Aceasta este Cristina Neagu, care va rămâne definitiv în istoria sportului.

Cu 303 goluri, românca e cea mai bună marcatoare la Campionatele Europene. În scurt timp va deveni și golgheterul all-time al Ligii Campionilor. Mai trebuie să înscrie de 6 ori până să egaleze borna de 1.141 stabilită de Jovanka Radicevic.

Două medalii câștigate cu naționala României

Cristina Neagu a condus naționala spre cele mai importante performanțe din era recentă: bronzul european din 2010, singura medalie continentală din palmaresul României, plus bronzul mondial din 2015, unde a dominat turneul.

CSM București, mesaj după anunțul Cristinei Neagu

CSM București, clubul pentru care Neagu evoluează de mai bine de 7 ani, a reacționat la scurt timp după ce vestea retragerii a devenit publică:

„Căpitanul nostru a anunțat în această seară că sezonul 2024-2025 va fi ultimul pe terenul de handbal.

Ne bucurăm că suntem parte din această călătorie fantastică a singurei handbaliste desemnată de 4 ori cea mai bună din lume și care în următoarele meciuri are șanse să devină golgheterul all-time al competiției!

Hai să trăiești istoria! Hai să o vezi jucând și să o aplauzi pe Cristina Neagu în ultimele sale bătălii din EHF Champions League!”.

Duminică, de la 17:00, CSM București o va înfrunta pe Storhamar (Norvegia), la Sala Polivalentă, liveTEXT pe GOLAZO și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 3.

Cristina Neagu poate deveni cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor la acest meci.

Palmares Cristina Neagu