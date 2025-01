Proiectul Genoa Dan Șucu și-a dezvăluit planurile pentru echipa din Serie A: „Există minimum 20 de antreprenori gata să mi se alăture”

Dan Șucu (61 de ani) a prezentat, într-un interviu pentru un ziar economic din Italia, planurile pentru echipa din Serie A.

Finanțatorul român a vorbit despre modernizarea stadionului, dar și despre situația financiară de la club.

De curând, Dan Șucu a fost numit în funcția de președinte al celui mai vechi club din Italia, într-o ședință a Consiliului de Administrație al genovezilor.

Dan Șucu, planuri mari alături de Genoa

Dan Șucu este din ce în ce mai activ în presa italiană, iar la câteva zile distanță după ce a acordat un interviu în limba italiană pentru echipa de comunicare a clubului Genoa, finanțatorul a oferit mai multe declarații pentru ziarul financiar „Il Sole 24 Ore”.

Patronul de la Rapid a dezvăluit ce așteptări are în urma investiției la cel mai vechi club din Serie A, dar a vorbit și despre puterea economică pe care o poate aduce echipei.

„Sportul rămâne afacerea principală. În jurul terenului și a rezultatelor, trebuie să continuăm întărirea companiei Genoa, destinată a deveni clubul-lider într-un proiect de deținere a mai multor cluburi care vor avea deja un aliat în Rapid București și care va colabora în viitor și cu alte echipe din Estul Europei.

Aceste sinergii ne vor permite să găsim și să dezvoltăm jucători, colaborări cu sponsori, brandul propriu și multe altele.

În București, avem un stadion de 15.000 de locuri, puțin cam mic, dar este un stadion nou și eficient, recent construit. Aici, în Genova, trebuie să lucrăm la modernizarea stadionului.

Cu toate acestea, am simțit deja că birocrația aici, chiar mai mult decât în România, poate face dificilă o astfel de operațiune.

Cine spune că, jucând fotbal la un anumit nivel, trebuie să pierzi bani? Există minimum 20 de alți antreprenori mari gata să investească alături de mine, dacă le cer asta.

Cel mai important lucru pentru noi este să continuăm pe această cale a liberalismului și a integrării reale în Uniunea Europeană. Trebuie să tindem spre eficiență, iar prin eficiență să îndeplinim obiective sportive ambițioase.

Iar prin încrederea pe care o am în directorii din acest moment de la club, alături de managerii sportivi care au venit cu mine, precum fostul campion Răzvan Raț, le garantez fanilor că vom pune seriozitate și competență în serviciile pentru viitorul clubului Genoa”, a declarat Dan Șucu, conform calciogenoa.it.

Dan Șucu, despre parteneriatul Rapid - Genoa

De curând, finanțatorul român a vorbit despre cum Rapid și Genoa se pot ajuta reciproc în viitor, după ce l-a acordat pe David Ankeye drept exemplu, fotbalist ce este aproape de a ajunge în Giulești.

„Când am decis să investesc, nu m-am gândit neapărat la ce va însemna pentru România. În noaptea în care am investit, am fost să mănânc la un restaurant, iar doamna care m-a servit era româncă.

Mi-a spus că, în 20 de ani, nu s-a simțit niciodată mai mândră că este din România.

Am fost foarte impresionat. Acum ce pot să observ este că meciurile lui Genoa sunt urmărite într-un număr de 5 ori mai mare decât luna trecută. Sunt convins că vom găsi o modalitate prin care milioane de români vor deveni fani Genoa.

Sinergie? (n.r. Rapid - Genoa) Nu este doar posibilă, ci este și obligatorie. Deținerea mai multor echipe va deveni un lucru normal în viitor. În viitor, noi credem că și alte cluburi din Europa, nu numai din Est, vor lucra cu Genoa.

Văd, de exemplu, posibilitatea ca jucători precum David (n.r. - David Ankeye), care costă mulți bani, să vină la București, să joace meci de meci și să își recâștige valoarea pierdută și chiar să crească.”, a declarat patronul Rapidului, într-un interviu acordat echipei de media a clubului Genoa.