Promisiune pentru Genoa Dan Șucu, interviu despre noul său club: „ Sinergia cu Rapid e obligatorie” » Cum a decis să cumpere echipa italiană

Dan Șucu (49 de ani) a vorbit pentru prima dată în calitate de președinte al Genoa, într-un interviu acordat echipei de comunicare a clubului.

Patronul a vorbit în limba italiană și a dezvăluit legăturile care vor fi create între Genoa și Rapid.

Dan Șucu a fost numit în funcția de președinte al celui mai vechi club din Italia, într-o ședință a Consiliului de Administrație al genovezilor.

Dan Șucu, interviu în limba italiană pentru Genoa

Noul președinte al clubului Genoa a oferit un interviu în italiană, în cadrul căruia a explicat cum a ajuns să investească la echipa italiană.

„Am luat legătura cu Genoa acum 6-7 luni, cu scopul de a crea un parteneriat între grifoni și Rapid. Mi-a plăcut mult orașul, e plin de fani călduroși pe care îi iubesc. Am întâlnit oameni tineri și îmi place să lucrez cu tineret pentru că au energie și dorința de a demonstra.

În timp, am observat problemele financiare și situația dificilă în care era clubul, fiind în pericol să nu mai poată continua. Așa că am văzut oportunitatea de a investi și sunt foarte fericit că oferta mea a fost acceptată”, a declarat Șucu.

Întrebat despre ce obiective are în calitate de președinte la Genoa, investitorul român a răspuns:

„Sunt convins că Genoa nu trebuie să aibă doar prezent, ci și viitor. Pentru a avea viitor, ai nevoie de stabilitate. Asta este obsesia mea, să îi aduc clubului stabilitate.”.

Dan Șucu, despre parteneriatul Rapid - Genoa

Patronul giuleștenilor a vorbit și despre cât de greu i-a fost să ia decizia de a investi și într-un club din afara României, explicând posibila colaborare cu Genoa, de care Rapid se poate bucura.

„Când am decis să investesc, nu m-am gândit neapărat la ce va însemna pentru România. În noaptea când am investit, am fost să mănânc la un restaurant, iar doamna care m-a servit era româncă.

Mi-a spus că, în 20 de ani, nu s-a simțit niciodată mai mândră că este din România.

Am fost foarte impresionat. Acum ce pot să observ este că meciurile lui Genoa sunt urmărite într-un număr de 5 ori mai mare decât luna trecută. Sunt convins că vom găsi o modalitate prin care milioane de români vor deveni fani Genoa.

Sinergie? (n.r. Rapid - Genoa) Nu este doar posibilă, ci este și obligatorie. Deținerea mai multor echipe va deveni un lucru normal în viitor. În viitor, noi credem că și alte cluburi din Europa, nu numai din Est, vor lucra cu Genoa.

Văd, de exemplu, posibilitatea ca jucători precum David (n.r. - David Ankeye), care costă mulți bani, să vină la București, să joace meci de meci și să își recâștige valoarea pierdută și chiar să crească.”, a declarat patronul Rapidului.

În final, Șucu a vorbit și despre suporterii lui Genoa, de care a fost impresionat încă din primele momente.

„Ferraris? O atmosferă superbă, una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Sper să am parte de multe zile ca aceasta în viața mea.

Un mesaj pentru fani? Îmi voi folosi toată energia pe care o am ca să câștigăm și să ducem clubul acesta unde sperăm toți să fie”, a încheiat Șucu.