Viorel Moldovan i-a numit lătrăi pe cei care încearcă să destabilizeze Rapidul și a spus că sunt inclusiv persoane din interior. Persoanele din interior sunt: Marius Șumudică

Șucu promitea că va conduce clubul departe de bădărănii și aroganțe. Azi le-a folosit din plin

Rapid e în plin haos, însă Rapid culege astăzi ceea ce a semănat în momentul în care l-a adus pe Șumudică. El a insistat pentru Boupendza și N’Jie, iar cei doi au aruncat clubul într-o anarhie fotbalistică.

Situația la Rapid e însă mult, mult mai gravă. Refuzul lui Boupendza de a reveni cu echipa sau faptul că N’Jie le-a ascuns șefilor că are interdicție de a intra în Emirate sunt lucruri mult mai puțin importante decât ceea ce e cu adevărat în Giulești.

Clubul e lucrat din interior. Lucrat a se traduce prin dinaminat. Viorel Moldovan, președintele clubului, a spus vineri că sunt unii lătrăi care agită spiritele și a adăugat: unii sunt din interior.

Moldovan folosește pluralul, deși lătrăul la care se referă e o singură persoană: Marius Șumudică. În club, oamenii au fost șocați să afle cum antrenorul a lăsat să se scurgă informații în spațiul public, dar doar cele care îi puneau pe cei din conducere într-o lumină nefavorabilă.

“Nu e problema mea”, a fost reacția lui Șumudică vineri când a fost întrebat de lipsa lui Boupendza.

După o ședință cu șefii, pe site-ul clubului a apărut un comunicat în care chiar Șumudică îl punea la zid pe atacant.

A devenit brusc și problema lui, o dovadă că cei din conducere s-au săturat să tot înghită manevrele diversioniste ale angajatului lor.

Aaron Boupendza și Marius Șumudică

Rapid stă pe un imens butoi cu pulbere, care va exploda, mai devreme sau mai târziu. Cine a decis să-l lase pe Șumudică să se joace cu chibriturile pe lângă fitilul butoiului ar trebui să-și asume și pericolul care pândește azi echipa. Iar această persoană e nimeni alta decât Dan Șucu.

Apropo de Șucu. Ne promitea acum doi ani și jumătate un altfel de management. O altă viziune, cea a unui om care vine din înaltele straturi ale domeniului de business, nu din zonele întunecate ale fotbalului, ale politicii sau ale unor afaceri dubioase cu imobiliare sau retrocedări ilegale.

Părea altceva. Un om deschis dialogului, care pune civilizația și respectul pe primele locuri, nu unul care apelează la bădărănii. Părea opusul lui Gigi Becali. În sfârșit, o persoană care aduce un aer proaspăt, occidental.

Pe naiba! Un articol scris de Costin Ștucan pe iamsport.ro, despre Andrei Șucu și un dialog al ziaristului cu Diana Șucu au fost suficiente motive pentru a-l determina pe Șucu să devină la fel ca toți ceilalți: răzbunător, revanșard, care să îngrădească dreptul presei la informații.

La ordinul lui Șucu, astăzi, toți ziariștii de la site-ul iamsport.ro au fost dați afară de pe grupul de presă al Rapidului. Ați scris urât de familia Șucu, afară de pe grup!

Acum câteva săptămâni, pe holurile Palatului Parlamentului, aflat în fruntea unei delegații care reprezenta oamenii de afaceri din România, Dan Șucu avea un discurs pe care l-am apreciat.

Vorbea despre pericolul Călin Georgescu președinte. “Nu vreau pentru copiii și nepoții mei o lume precum cea în care am trăit eu în trecut, o Românie înfrigurată, întunecată, sub umbrela Rusiei”, a spus Șucu.

Frumos spus, însă afară-i vopsit gardul, înăuntru e leopardul!

Șucu, de azi, e oficial în mocirla fotbalului românesc. A reușit să ne păcălească doi ani și jumătate, până când și-a demonstrat adevărata față. Măcar are o scuză: a crescut sub umbrela Rusiei, deci are comportament pe măsură!