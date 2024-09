David Maftei, fotbalistul apucat de guler de Dorinel Munteanu, a declarat că este obișnuit cu gesturile pe care le face antrenorul Oțelului

Jucătorul de 20 de ani împrumutat de la Farul crede că Munteanu „îi ajută pe jucători și îi ține în priză tot meciul”.

Dorinel Munteanu a oferit o imagine incredibilă în prima repriză a partidei de la Galați. Antrenorul l-a tras de guler pe David Maftei și i-a reproșat ceva jucătorului pe un ton amenințător, cu degetul arătător ridicat.

David Maftei, despre gestul brutal al lui Dorinel: „Mi-a spus să dau mai mult, mai mult”

„Știți cum este dânsul, mi-a spus să fac mai mult, mai mult. Dar nu este nicio problemă, suntem obișnuiți cu asta. N-a fost nimic.

Ne simțim foarte bine, ne ține în priză tot meciul, ne simțim foarte bine.

Am muncit mult, am făcut o primă repriză bună, eu cred că am dominat, am fost peste ei, dar din păcate a fost doar un rezultat de egalitate.

Nu cred că este important clasamentul în acest moment, vrem să luăm fiecare meci în parte”, a declarat David Maftei la PrimaSport.

Oțelul - Dinamo 1-1. Meci decis de arbitri

Oțelul și Dinamo au încheiat la egalitate meciul de la Galați. Selmani a deschis scorul din penalty în minutul 18 după ce duelul dintre kosovar și portarul Popescu a fost analizat la monitorul VAR.

Dinamo a fost avantajată de VAR și în minutul 59, când Cîrjan a atins mingea cu mâna în propriul careu după un duel cu Teles.