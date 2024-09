Convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” din Liga Națiunilor, cu Kosovo și Lituania, Andrei Burcă, 31 de ani, spune că e pregătit pentru un nou început.

Andrei Burcă: „Trebuie să profităm de experiența desăvârșită pe care o are Mircea Lucescu

Burcă a ajuns la 31 de selecții la naționala României, dar mărturisește că e entuziasmat să pornească într-o nouă aventură alături de cel mai titrat antrenor român.

Întrebat ce înseamnă să lucrezi cu Mircea Lucescu, Burcă a spus: „Nu mai are nevoie de prezentare domnul Lucescu. E un monument al fotbalului, e unul dintre cei mai titrați antrenori, e ceva extraordinar. Are o performanță fantastică adunată în atâția ani de carieră.

Pentru noi e un nou început, vreau să mă bucur de această experiență. Dânsul are o experiență desăvârșită, trebuie să profităm de această experiență cu toții, s-a încheiat o etapă, acum e un nou început .

Trebuie să continuăm ce am început în ultimii ani, avem baza, trebuie să punem în fiecare zi câte o cărămidă. Asta poate să ne împlinească profesional, să creștem în fiecare zi. Să vedem până unde putem ajunge, până unde putem face performanță.

Atâta timp cât am făcut ceva în trecut, am clădit, acum nu putem să renunțăm la acest lucru. Cu siguranță, domnul Lucescu o să fie foarte exigent cu noi. Trebuie să încercăm să creștem cât mai mult , fiecare cum poate.

Trebuie să fim conștienți că am făcut o performanță, dar asta vine cu foarte mare responsabilitate. Am ridicat ștacheta, pretențiile din partea publicului vor fi din ce în ce mai mari, chiar din partea presei. Sunt alte așteptări acum. E datoria noastră să lucrăm mental și să facem ce am făcut la EURO și înainte. Să intrăm pe teren și să dăm totul”.

Burcă, despre cuplul de fundași centrali pe care-l face cu Drăgușin: „E chimia asta între noi”

Fundașul lui FC Baniyas, echipă din Emiratele Arabe, a vorbit despre „chimia” pe care o are cu Radu Drăgușin în centrul apărării „tricolore”.

„Ne înțelegem și pe teren, și-n afara lui. Cred că e chimia asta dintre noi. Nu stăm să vorbim două, trei ore pe zi despre ce și cum facem.

Ne simțim, ne uităm unul la altul, știm ce trebuie să facem și toate pleacă din timpul antrenamentului. Parcă gândim unul pentru altul. Eu așa simt, nu știu cum simte el.

Multă lume cred că a văzut în această campanie de calificare de la EURO, și apoi la turneul final, că ne simțim foarte bine împreună.

Chiar dacă am fost accidentat înainte de EURO și am avut doar câteva antrenamente cu echipa, m-am simțit parte din grup și cred că așa ne simțim cu toții la națională și se vede această conexiune pe teren. Datorită acestei conexiuni am putut face acea performanță”, a spus Burcă pentru FRF TV.

Burcă le e recunoscător fanilor

„Îmi doresc ca la fiecare partidă să-i facem pe fani la fel de fericiți așa cum au fost după meciurile de la EURO 2024.

Sper să ne calificăm la cât mai multe turnee finale și să facem performanțe cât mai mari. România merită, e un popor care a fost în spatele nostru. Cu ajutorul suporterilor am reușit să facem această performanță, a fost incredibil câți români au fost lângă noi, în Germania.

Când am intrat pe teren la meciul cu Ucraina chiar am simțit că nu putem pierde, nici nu m-am mai gândit la adversar, putea fi oricine. Parcă au mers toate cum trebuie, a fost ceva deosebit”.

Lipsa de experiență la turneele finale i-a trădat în meciul cu Olanda, de la EURO 2024

„Cu Olanda am făcut un meci în care toți am dat ce e mai bun. Începuserăm foarte bine partida, păcat de acel gol că ne-a destabilizat puțin. Asta înseamnă lipsa de experiență la un turneu final. Dar cu siguranță acum am acumulat-o. Trebuie să creștem meci de meci la club și la națională, să ne atingem potențialul”.

Andrei Burcă: „E datoria noastră să ajungem la cât mai multe turnee finale”

Acum, dacă ne gândim la unele momente din Germania, poate acum le-am gestiona altfel, contează experiența pe care o acumulezi. Ne-am calificat doar din 8 în 8 ani la EURO, n-am mai fost la turneee finale, nu avem acea încredere, a fost totul nou pentru majoritatea colegilor, în afară de Nicu (n.r. - Nicolae Stanciu) și Denis (n.r. - Denis Alibec) care au mai prins un turneu final în 2016.

E datoria noastră să prindem cât mai multe turnee finale, doar așa poți să aduci jucători tineri, să-i integrezi în națională, să știe ce se întâmplă la un turneu final, la meciuri cu miză, la meciuri în care trebuie să te califici. Doar așa poți să clădești în viitor și să devii din ce în ce mai bun”, a mai spus Burcă.