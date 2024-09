FCSB - RFS 4-1. Elias Charalambous (44 de ani) s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi, din meciul de debut în noul format Europa League.

Campioana României ocupă locul 2 după prima etapă din Europa League.

Daniel Bîrligea, Marius Ștefănescu și Darius Olaru cu o „dublă” au fost marcatorii campioanei în victoria contra campioanei Letoniei.

FCSB - RFS. Elias Charalambous: „ Am câștigat o echipă”

Cipriotul și-a lăudat jucătorii pentru victoria categorică în fața celor de la RFS, în special pe cei care au evoluat mai puțin, Chiricheș, Edjouma și Ștefănescu.

„Sunt foarte fericit pentru jucători. A fost un prim meci european și am început așa cum trebuia. Felicitări încă o dată jucătorilor mei.

Am vrut să facem un meci foarte bun, am fost toate cele 90 de minute concentrați și am respectat planul. Sunt foarte fericit pentru Bîrligea, îi știm calitatea și sunt sigur că ne va ajuta foarte mult.

Am încercat să ajutăm toți jucătorii, mai ales pe cei noi. Ei sunt cei care intră pe teren și trebuie să aibă o mentalitate puternică. Astăzi, mentalitatea a fost foarte bună.

Am câștigat meciul și am câștigat o echipă. Chiricheș, Edjouma, Ștefănescu au jucat puțin în ultimul timp și mă bucur că au făcut un meci bun.

Chiricheș și-a arătat atitudinea de lider, dar cel mai important e modul în care am jucat și că am controlat meciul. Sper ca această victorie să ne dea un impuls pentru următoarele meciuri”, a declarat Elias Charalambous la Digi Sport.

Charalambous: „Capul plecat, trebuie să ne concentrăm și pe campionat”

Charalambous a atras atenția însă către campionat, unde FCSB ocupă abia locul 13.

„ Capul plecat, nu sunt multe lucruri de spus și trebuie să ne concentrăm la meciul de duminică din campionat. Avem nevoie de încredere pentru restul sezonului pentru că avem calitate. Vrem să ne bucurăm de această fază din Europa League și să obținem cât mai multe puncte.

Cu meciuri din 3 în 3 zile, sigur avem nevoie de toți jucătorii. Astăzi cred că i-am câștigat”, a declarat Elias Charalambous pentru sursa citată.

Clasamentul Europa League după etapa #1:

1. Ajax Amsterdam (4-0) - 3p

2. FCSB (4-1) - 3p

3. Lazio (3-0) - 3p

Clasamentul complet AICI

Programul FCSB în Europa League, sezonul 2024/2025: