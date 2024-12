POLI IAȘI - FCSB 0-2. Elias Charalambous (44 de ani) și-a felicitat jucătorii pentru rezultatele din acest an.

De asemenea, acesta a recunoscut că obiectivul „roș-albaștrilor” era să termine pe primul loc, dar ca acest lucru să se întâmple, campioana avea nevoie de o victorie la cel puțin 5 goluri diferență, în meciul din Copou.

POLI IAȘI - FCSB. Elias Charalambous: „Astăzi aveam șansa să ajungem pe primul loc, acesta era obiectivul”

„În primul rând, vreau să-mi felicit jucătorii. Încă o dată au arătat cât de profesioniști sunt. Cred că puteam înscrie mult mai multe goluri. Atitudinea lor a fost uimitoare, asta a arătat nivelul de profesionalism din acest vestiar. Acesta este drumul și trebuie să continuăm pe el.

Astăzi aveam șansa să ajungem pe primul loc, acesta era obiectivul. Dar acum e timpul să ne relaxăm, să ieșim puțin din acest ritm.

Cred că a fost un an bun, sigur că sunt lucruri unde puteam face mai bine. Per total băieții au făcut un an bun, dar sezonul se încheie în luna mai și trebuie să arătăm la fel în noul an pentru a lupta la titlu și să ne continuăm drumul în Europa. Acum trebuie să ne odihnim”, a declarat Elias Charalambous.

VIDEO cu golurile lui Darius Olaru