„Deștepților, eu sunt anti-Becali!”  Mesajul lui Emil Grădinescu către fanii Stelei: „ Veți plăti ! Ați scris pe gardul cui nu trebuia”

Peste weekend, gardul casei lui Emil Grădinescu a fost vandalizat, fiind acoperit cu mesaje vulgare.

Comentatorul TV spune că fanii Stelei îl vânează degeaba: „Ei o tot țin cu «sluga lui Gigi», dar sunt într-o mare eroare”.

Ce mesaj neașteptat vrea să transmită Grădinescu înaintea meciurilor și de ce crede că „Steaua este expresia unui eșec managerial, sportiv și moral”, în interviul de mai jos, acordat pentru GOLAZO.ro.

Un nou episod din vendeta fanilor CSA Steaua, care îl consideră pe Emil Grădinescu un inamic al clubului pentru că, în timpul comentariilor TV, acesta a susținut că „FCSB e Steaua”.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, disputa a luat accente agresive. Pe gardurile casei lui Emil Grădinescu au fost scrise mesaje obscene, iar jurnalistul a făcut plângere la Poliție.

Emil, salut. Povestește-ne ce s-a întâmplat, te rog.

Abia mă trezisem duminică dimineață când m-a sunat o vecină să-mi spună „ieși la poartă, să vezi ce e pe gardurile tale”. Am ieșit și am văzut toate acele mizerii scrise acolo cu graffiti. Peste noapte mă vizitaseră niște băieți de la Peluza Sud, cine altcineva să fi făcut asta?!. Am sunat la Poliție, au venit agenții la fața locului, au făcut cercetări și urmează să vedem ce iese de aici. Vizita asta a suporterilor la mine acasă o să-i coste scump!

Mesaje pe gardul casei lui Emil Grădinescu

Ce mesaj ai pentru acei suporteri care sar calul și trec de la critici la acțiuni agresive?

Ăsta e mesajul: veți plăti pentru asta! A, și cel mai important mesaj este: deștepților, ați greșit gardul! O tot țineți cu „sluga lui Becali”, dar ați scris pe gardul greșit, nu sunt eu ăla! Dimpotrivă, eu sunt împotriva lui Gigi Becali. Dacă tot stați să-mi numărați greșelile din timpul meciurilor și să-mi analizați inflexiunile vocii, v-ar fi ușor să sesizați și atitudinea mea față de patronul FCSB. Care în niciun caz nu îi este favorabilă.

Emil Grădinescu: „Am fost mereu anti-Becali”

Te simți în pericol?

Sunt îngrijorat că îmi știu adresa, asta da. Dar sper că vor avea inteligența de a se opri. Și eu mai știu un lucru esențial: nu sunt și nici n-am fost vreodată prietenul lui Gigi Becali, n-avem relații apropiate. L-am contestat continuu, i-am criticat mereu deciziile. Asta se poate găsi la o simplă căutare pe Google, ia tastați „Grădinescu Becali” și o să vedeți acolo cât de prieten sunt eu cu acest domn! Am și fost reclamat la CNA pentru că l-am criticat în termeni duri.

La meciul de joia trecută, cu Qarabag, pe comentariu ai zis iarăși Steaua în loc de FCSB, de aici s-a pornit acest nou val de agresivitate.

Am zis de două ori si m-am corectat imediat. „Steaua, pardon … FCSB”. Atâta tot.

Care este efectul asupra populației dacă spui o dată Steaua după ce ai zis FCSB de mii de ori? E ceva insignifiant. Cu ce influențează asta opinia publică? Și, mai ales, cum demonstrezi un prejudiciu referitor la marcă? Emil Grădinescu

Tu le numești erori, suporterii le interpretează ca pe o provocare și o nerespectare a unei decizii din justiție.

Nu, nu, nu. N-am niciun interes să alătur cele două branduri, Steaua și FCSB. Pentru că Steaua, clubul Armatei, este expresia unui eșec managerial, sportiv și moral, iar FCSB e cu totul altceva. Merge înainte, joacă în Europa, joacă de multe ori cu stadionul plin. Acum chiar mă aștept să mă reclame cei de la FCSB că îi târăsc prin noroi zicându-le Steaua …

Vei fi chemat iarăși la CNA pentru „scăpările” din Qarabag - FCSB. Ai luat deja câteva avertismente acolo. Ce crezi că va fi de data asta?

Am citit declarațiile recente, cum că de-acum vor da amenzi de sute de mii de lei pentru greșeli sesizate pe post, apropo de Steaua și FCSB. Dar eu cred că au fost vorbe spuse la nervi, cred că oamenii de la CNA și-au dat seama că au greșit. O astfel de declarație nu e altceva decât o invitație pentru băieții din peluză să sufoce agenda CNA-ului cu sesizări inutile. În plus, după episodul ăsta cu gardul, cei de la CNA văd și ei cu cine au de-a face.

Asta e treaba Poliției. CNA-ul analizează altceva, și anume sesizările care invocă o încălcare a Legii Audiovizualului sau a unor decizii judecătorești.

Sunt niște erori umane. Am spus de o mie de ori FCSB și mi-a scăpat de două ori Steaua! Ce atâta dramă?

Dar când te pregătești să comentezi un meci nu îți impui să fii 100% atent la ce spui?

Sunt mai atent decât înainte... Dar meciul te fură. Toți suntem la cheremul unor automatisme pe care nu le controlezi 100%. După zeci de ani în care ai zis Steaua … Dar uite, de-acum mă gândesc să încep cu un disclaimer, adică înainte de a începe meciul să zic pe post: „Atenție, azi joacă FCSB! Dacă din greșeală zic Steaua, să știți că e doar o scăpare, dar, de fapt, joacă FCSB”.

Am spus mereu că, din punct de vedere sportiv, FCSB este echipa care nu a retrogradat niciodată și nu și-a oprit activitatea din 1947 până acum. Asta e opinia mea, bazată pe fapte. Ce facem, interzicem și opiniile în țara asta? Emil Grădinescu

Mesajele agresive s-au înmulțit în ultimele zile

Joi seară, după Qarabag - FCSB 2-3, una dintre asociațiile suporterilor Stelei a scris că „Emil Grădinescu pare că își dorește cu orice preț să devină martir”.

În respectiva postare, fanii au acuzat faptul că „acest personaj ignoră cu bună știință sentințele judecătorești și pare să nu înțeleagă diferența dintre informarea corectă, ce ar trebui să caracterizeze o instituție de presă, și exprimarea unor păreri personale, potrivite mai degrabă unei discuții particulare pe drumul spre supermarket”.

Vineri seară, pe mai multe grupuri de Facebook ale suporterilor steliști a circulat un banner pe care facțiunea ShadowS '08 l-a afișat în fața stadionului din Ghencea. Mesajul vulgar, „Emil G, slugă la palat, pentru cioban mănânci căcat!”, era însoțit de comentarii violente.