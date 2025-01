Grădinescu, la poliție!  Comentatorul TV a făcut reclamație, după ce gardul casei sale a fost vandalizat . „Au fost suporterii Stelei”, crede el

Pe gardurile casei lui Emil Grădinescu au fost scrise mesaje obscene în noaptea de sâmbătă spre duminică

Comentatorul a depus deja plângere la Poliție, acuzând că agresiunea aparține suporterilor Stelei

Mai jos, detalii despre ce s-a întâmplat în zilele premergătoare acestui gest

Emil Grădinescu (64 de ani), cel mai cunoscut comentator TV în activitate, a fost ținta unei agresiuni peste weekend.

Pe gardul casei sale au fost scrise, cu graffiti albastru, mai multe mesaje vulgare. Imediat după ce le-a văzut, jurnalistul a plecat spre poliție, unde a depus o plângere.

Grădinescu, plângere la poliție: „Sunt cei de la Peluza Sud”

„Sunt băieții din Peluza Sud”, este convins Grădinescu. În ultimii ani, el a fost o țintă predilectă a suporterilor CSA Steaua. Aceștia l-au criticat în repetate rânduri pentru că, în comentariile sale, Grădinescu a spus de mai multe ori Steaua în loc de FCSB și a insistent că el crede că actuala echipă din Liga 1 este „adevărata Steaua”.

„Voi continua să spun asta, e un adevăr incontestabil. N-ai cum să ștergi istoria, pentru că vrea cineva dintr-o cazarmă. Eu n-am nimic cu Clubul Sportiv al Armatei. Tata a fost ofițer, de la el am luat microbul ăsta”, a replicat comentatorul.

În urmă cu două luni, el a dezvăluit că „tot ceea ce se petrece în social-media contribuie la creșterea violenței pe stadioane” și că inclusiv soția lui a fost atacată pe Facebook „de către un tip, tatuat, care are podcast pe la CSA Steaua și care a scris niște porcării și măgării la adresa ei”.

Mesajele agresive s-au înmulțit în ultimele zile

Joi seară, după Qarabag - FCSB 2-3, una dintre asociațiile suporterilor Stelei a scris că „Emil Grădinescu pare că își dorește cu orice preț să devină martir”.

În respectiva postare, fanii au acuzat faptul că „acest personaj care ignoră cu bună știință sentințele judecătorești și care pare să nu înțeleagă diferența dintre informarea corectă, ce ar trebui să caracterizeze o instituție de presă, și exprimarea unor păreri personale, potrivite mai degrabă unei discuții particulare pe drumul spre supermarket”.

Vineri seară, pe mai multe grupuri de Facebook ale suporterilor steliști a circulat un banner pe care facțiunea ShadowS '08 l-a afișat în fața stadionului din Ghencea. Mesajul vulgar, „Emil G, slugă la palat, pentru cioban mănânci căcat!”, era însoțit de comentarii violente.

Istoria conflictului dintre Steaua și Emil Grădinescu

În trecut, dincolo de nenumăratele reclamații la CNA, Grădinescu a fost amenințat și că va fi dat în judecată.

Reacția jurnalistului: „Pentru ce, concret? Lumea râde de ei în hohote, cu lacrimi. Decizia instanței e că FCSB nu poate folosi marca, numele, sigla în acte comerciale. FCSB nu poate folosi aceste elemente, nu se spune nimic despre terți. Ce am făcut eu? Am spus cumva «Steaua» în loc de «FCSB»? Eu am spus că FCSB e continuatoarea echipei care nu a retrogradat niciodată din primul eșalon. Nu și-a terminat activitatea nicio secundă. E un adevăr, un fapt”.

În ultimii ani cred că am spus de un milion de ori FCSB în comentariile mele și poate că mi-a scăpat o dată sau de două ori Steaua. Dar o faci fără să vrei, fără intenție. Iar aceste scăpări au fost amendate de CNA Emil Grădinescu

Pe de altă parte, în urmă cu un an fanii FCSB l-au susținut pe comentator printr-un banner cu mesajul „Respect, Emil Grădinescu”.