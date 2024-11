Emil Săndoi, gest bizar De ce a mușcat dintr-un fir de iarbă înainte de Poli Iași - Sepsi + ce nu face niciodată la pauză

Emil Săndoi a vorbit despre gestul neobișnuit pe care l-a făcut înainte de meciul Poli Iași - Sepsi.

Antrenorul ieșenilor a fost filmat în timp ce mușca dintr-un fir de iarbă smuls de pe teren.

Explicațiile lui Săndoi după superstiția sa

Înainte de startul partidei Poli Iași - Sepsi, încheiat 1-2, Emil Săndoi a rupt un fir de iarbă din teren și l-a băgat în gură. Apoi, a ocolit terenul pentru a ajunge pe banca tehnică, ca parte dintr-un ritual superstițios făcut înaintea meciurilor.

„Am, încă de pe vremea când eram jucător, această obișnuință de a atinge terenul, de a atinge gazonul cu palma și niciodată, nici pe vremea când jucam, nici ca antrenor, nu am traversat terenul înainte de joc și nici la pauza jocului. Am preferat mereu să ocolesc să fac acest lucru.

Faptul că am smuls acel fir de gazon şi l-am dus spre gură cred că a fost o chestiune de moment. Este singura mea legătură pe care o am pe terenul de joc, că nu intru pe terenul de joc

Ca jucător intram mereu cu piciorul drept și atingeam terenul cu mâna dreaptă, iar ca antrenor... La meciul cu CFR Cluj am traversat terenul și la pauză era 2-0, iar la pauză am ocolit terenul și am marcat în a doua repriză”, a spus Emil Săndoi, pentru orangesport.ro.

Emil Săndoi, după înfrângerea cu Sepsi

Poli Iași a pierdut primul meci pe teren propriu după patru victorii la rând, în timp ce Sepsi OSK a ajuns la cinci partide fără înfrângere în Liga 1 și a urcat pentru moment pe loc de play-off.

„Posesia a fost de partea noastră, am dominat jocul, Sepsi nu a avut ocazii clare de a marca.

S-a văzut o teamă, poate nici mijlocașii nu au ajutat mult linia de patru. La puținele ocazii avute, au reușit să înscriem.

Am fost neinspirați și cu loviturile libere, și cornerele le-am bătut slab. Nu a fost ziua noastră astăzi”, a declarat Emil Săndoi la DigiSport.