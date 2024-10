Trică se autopropune  Vrea s-o antreneze iar pe FCU Craiova: „Scopul meu este să-l ajung pe Napoli ”

Eugen Trică (48 de ani) s-a autopropus ca antrenor la FCU Craiova, după ce echipa din Liga 2 l-a demis pe Marius Croitoru (43 de ani).

Oltenii caută un nou tehnician până la meciul cu Csikszereda, de pe 27 octombrie.

FCU Craiova a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului precedent, antrenorul oltenilor în ultimele șapte etape din play-out-ul Ligii 1 fiind chiar Trică.

La doar 5 luni distanță, tehnicianul spune că nu ar refuza o nouă colaborare cu gruparea patronată de Adrian Mititelu.

Eugen Trică vrea să o antreneze iar pe FCU Craiova: „Scopul meu este să-l ajung pe Napoli”

Trică a glumit spunând că obiectivul său este să-l ajungă pe Nicolo Napoli în ceea ce privește numărul de mandate la FCU Craiova.

„Scopul meu este să-l ajung pe Napoli. El are 14 (italianul are de fapt 10 - n.r.), şi eu am cinci (are 4 - n.r.), şi de aia mă uit acum, că au dat antrenorul afară, să vedem…

Relaţia mea cu Adrian Mititelu este una bună, chiar dacă am avut noi conflictele alea pe vremuri, alea s-au şters.

Acum este foarte bine. Când are nevoie, sunt prezent, dacă nu am angajament. Uite, acum nu am angajament .

Îmi pare rău de ce se întâmplă. Din păcate am retrogradat cu ei în acele şapte etape. Cred că puteam mult mai mult. Ăsta este oful meu.

În cariera mea de antrenor am întâlnit doar situaţii dificile, doar echipe cu probleme”, a declarat Trică, potrivit orangesport.ro.

6 puncte a adunat FCU Craiova în ultimul mandat al lui Trică (1 victorie, 3 remize și 3 înfrângeri). Echipa a terminat pe ultimul loc în play-out-ul Ligii 1.

FC U Craiova, locul 11 după 10 etape

Formația din Bănie a adunat 14 puncte și a reușit să marcheze doar 8 goluri, având o medie de mai puțin de un gol pe meci.

Etapa viitoare ar putea accentua și mai tare situația craiovenilor, care se deplasează pe terenul liderului Csikszereda, formație neînvinsă în acest sezon și care conduce detașat clasamentul.

Clasament Liga 2