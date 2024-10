Hermannstadt - Dinamo 0-2 „Câinii” se impun la Sibiu și revin pe loc de play-off! Primul succes în deplasare după 8 luni!

FC Hermannstadt - Dinamo București s-a încheiat 0-2, în etapa #14, din Liga 1.

Primul succes al „câinilor” pe teren străin în primul eșalon după 8 luni de așteptare.

Hermannstadt - Dinamo. Victorie mare pentru „câini”

Dinamo a început bine partida de la Sibiu, după ce a avut prima ocazie, în minutul 10, când Abdallah a reluat cu capul, pe lângă poartă, o minge centrată în interiorul careului.

„Câinii” au deschis scorul în minutul 32, după Selmani a executat un penalty perfect, în colțul stâng.

VIDEO. Hermannstadt - Dinamo: penalty-ul obținut de Cîrjan și transformat de Selmani:

Doar 3 minute mai târziu, Kopic, antrenorul lui Dinamo, a văzut și al doilea cartonaș galben și a fost eliminat pentru proteste vehemente. Primul cartonaș a fost primit în timpul analizei VAR, care a avut loc înaintea acordării penalty-ului, pentru același motiv.

În repriza secundă, Dinamo și-a asigurat victoria, după ce în minutul 88, Boateng a driblat portarul și a marcat cu poarta goală.

După această victorie, echipa lui Kopic a urcat pe locul 4 în Superligă, cu 21 de puncte în primele 14 etape, în timp ce Hermannstadt cade pe loc de baraj, locul 14, cu 13 puncte.

8 luni trecuseră de la ultima victorie a lui Dinamo în Liga 1: 2-0 cu Farul, la Constanța, pe 12 februarie

Hermannstadt - Dinamo 0-2

Au marcat: Selmani (min. 32), Boateng (min. 88)

Min. 90+4 - Final de partidă la Sibiu

Min. 88 - GOOOL Dinamo, 0-2! Boateng scapă singurul cu portarul, după un 1-2 cu Cătălin Cîrjan, driblează portarul și înscrie

Min. 56 - Ocazie uriașă Hermannstadt. Valerică Găman șutează peste poartă din interiorul careului mic, după ce Chițu a recentrat pentru fundașul formației din Sibiu

Min. 51 - Abdallah încearcă un șut din voleu de la marginea careului, însă trimite balonul peste poarta lui Căbuz

Min. 46 - A început repriza secundă

Min. 45+4 - Pauză la Sibiu

Min. 39 - Murgia șutează de la peste 25 de metri și trimite mult peste poarta lui Dinamo

Min. 35 - Zeljko Kopic vede și al doilea galben și este eliminat pentru proteste vehemente

Min. 32 - GOOOL Dinamo, 0-1! Selmani deschide scorul pentru „câinii” roșii, în urma unei lovituri de la „11” metri executată perfect în colțul stâng. Penalty-ul a fost obținut de Cîrjan, în urma unei analize VAR

Min. 27 - Antrenorul lui Dinamo, Kopic, este avertizat cu cartonaș galben, în urma protestetelor

Min. 10 - Dinamo are prima ocazie din această partidă, Abdallah reia cu capul o minge centrată în interiorul careului, însă trimite pe lângă poartă

Min. 1 - A început partida la Sibiu

Hermannstadt - Dinamo, echipele de start

Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Găman, Selimovic, Tiago Goncalves - Biceanu, Murgia - Oroian, R. Deaconu, I. Stoica - Sg. Buș

Căbuz - Antwi, Găman, Selimovic, Tiago Goncalves - Biceanu, Murgia - Oroian, R. Deaconu, I. Stoica - Sg. Buș Antrenor: Marius Măldărășanu

Marius Măldărășanu Rezerve: Muțiu, I. Pop, Căpușă, Bejan, Ionuț Stoica, Iancu, Neguț, R. Popescu, Chițu, Gândilă, Luca

Muțiu, I. Pop, Căpușă, Bejan, Ionuț Stoica, Iancu, Neguț, R. Popescu, Chițu, Gândilă, Luca Dinamo: Golubovic - Sivis, Boateng, Homawoo, Opruț - Olsen, Gnahore, Cîrjan - Milanov, Selmani, Abdallah

Golubovic - Sivis, Boateng, Homawoo, Opruț - Olsen, Gnahore, Cîrjan - Milanov, Selmani, Abdallah Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Rezerve: Roșca, Pașcalău, Licsandru, Soro, Bordușanu, P. Neagu, Bani, Patriche, Caragea, Luna, Mărginea, Costin

Roșca, Pașcalău, Licsandru, Soro, Bordușanu, P. Neagu, Bani, Patriche, Caragea, Luna, Mărginea, Costin Stadion: „Municipal”, Sibiu

„Municipal”, Sibiu Arbitru: George Rareș Vidican (Satu Mare). A1: Daniel Mitruți (Craiova). A2: Alexandru Ioan Corb (Satu Mare). Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari - Ilfov). Arbitru AVAR: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe).

Gruparea sibiană a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, iar ultimele 3 partide le-a pierdut categoric: 1-4 cu Petrolul, 0-4 cu Sepsi și 0-3 cu Buzău.

Hermannstadt se află pe locul 12, cu 13 puncte, însă conducerea a anunțat că Marius Măldărășanu va rămâne la cârma echipei.

De cealaltă parte, Dinamo nu a mai câștigat în ultimele 4 runde și vine după un eșec clar în fața rivalei FCSB, scor 0-2.

„Câinii” au 18 puncte și ocupă locul 7 în ierarhia Ligii 1.

Marius Măldărășanu, despre rezultatele slabe: „Am suferit din toate punctele de vedere”

Conducerea clubului sibian a luat decizia de a-i acorda credit în continuare lui Marius Măldărășanu, în ciuda rezultatelor slabe din ultima perioadă.

Antrenorul spune că întreaga echipă este vinovată pentru ultimele înfrângeri.

„Nu trecem printr-o perioadă bună, este cel mai greu moment al nostru după depunctare, avem nevoie de o victorie ca să deblocăm totul, cred că este un blocaj mental.

Sper ca sâmbătă, la meciul cu Dinamo, jucătorii să aibă încredere mult mai mare în ei și să eliminăm greșelile pe care le-am tot făcut.

Am suferit din toate punctele de vedere în ultimele trei meciuri. Mă îngrijorează golurile primite, jocul echipei a fost foarte bun la Buzău în prima repriză, am așteptat bine adversarul, am dus jocul în jumătatea Gloriei. Majoritatea golurilor le-am luat pe tranziție, e clar că am avut o reacție proastă pe pierderea mingii, am fost expuși, spații mari în defensivă.

Dinamo joacă bine toate fazele, cel mai bine în defensivă, în momentul în care marchează gol. Trebuie să ne facem jocul, să corectăm greșelile pe care le-am tot făcut, am luat goluri foarte multe, este o realitate, în contextul în care eram una din cele mai bune apărări din ultimii doi ani”, a declarat Măldărășanu, citat de Ora de Sibiu.

Lipsa de încredere a jucătorilor este cel mai dezamăgitor fapt pentru mine: după un gol primit, după o înfrângere cad din punct de vedere mental. Nu este doar vina apărătorilor, au fost expuși din cauza unor așezări greșite, a reacției după ce pierdem mingea. Cu toții suntem vinovați, și atacantul are vină când se ia gol dacă nu face ce trebuie! Marius Măldărășanu, antrenor FC Hermannstadt

Zeljko Kopic, mesaj pentru jucătorii săi: „Aștept să se ridice la un alt nivel”

Fără victorie în deplasare din luna februarie, Dinamo joacă împotriva unei echipe care se află în cea mai dificilă perioadă din ultimii ani.

Kopic spune că echipa sa și-a revenit după înfrângerea cu FCSB și își dorește să plece cu 3 puncte de la Sibiu.

„Suntem într-o formă bună, ne-am antrenat bine și suntem pregătiți de meci. FC Hermannstadt a avut unele probleme în partidele precedente, în special în defensivă, deși sezonul trecut sibienii au practicat un fotbal foarte bun.

Însă cunosc această echipă, îl cunosc și pe antrenor și sunt sigur că vor fi cu atât mai motivați să joace împotriva noastră. Din partea noastră aștept o reacție bună a jucătorilor după înfrângerea din derby-ul cu FCSB, să se ridice la un alt nivel și să câștigăm toate cele 3 puncte.

Am fost dezamăgiți de rezultatul din derby două-trei zile, am vorbit mult, am analizat ceea ce s-a întâmplat pentru a înțelege unde am greșit și pentru a ne îmbunătăți jocul în următoarele meciuri”, a declarat Kopic la conferința de presă.

