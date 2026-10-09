Florin Prunea, Gabriel Tamaș, Marius Niculae, Eugen Trică și Gabriel Torje vin la Râmnicu Vâlcea!
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Florin Prunea, Gabriel Tamaș, Marius Niculae, Eugen Trică și Gabriel Torje vin la Râmnicu Vâlcea!

alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 16:21
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 16:33
  • Grupul Carmistin, prin brandul La Provincia, organizează un super meci demonstrativ între Legendele Fotbalului Vâlcean și Selecționata Jurnaliștilor Români
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Grupul Carmistin, prin renumitul său brand La Provincia, în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, anunță organizarea unui eveniment sportiv de excepție dedicat întregii comunități locale. Sâmbătă, 17 octombrie 2026, pe Stadionul „1 Mai” – Municipal, vâlcenii sunt invitați la o zi de gală dedicată fotbalului și spectacolului de înaltă clasă. Intrarea este gratuită pentru toți spectatorii!

Evenimentul de amploare, conceput și organizat de grupul Carmistin prin brandul La Provincia, va aduce în prim-plan un meci demonstrativ spectaculos, oferind publicului șansa unică de a revedea pe teren unii dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria naționalei României.

Meciul Vedetă: Legendele Fotbalului Vâlcean vs. Selecționata Jurnaliștilor Români (Ora 15:00)

Principalul punct de atracție al după-amiezii va fi partida demonstrativă ce va pune față în față o selecționată de top a Legendelor Fotbalului Vâlcean și Selecționata Jurnaliștilor Români. Meciul se va disputa în două reprize a câte 30 de minute și va beneficia de participarea extraordinară a cinci mari nume ale fotbalului românesc:

  • Florin Prunea
  • Gabriel Tamaș
  • Marius Niculae
  • Eugen Trică
  • Gabriel Torje

Alături de aceste legende, din rândul invitaților speciali care vor asigura spectacolul pe teren și vor interacționa cu fanii din tribune nu vor lipsi nici cunoscuții creatori de conținut din mediul online, Andrei Marius (Mariussss) și Ovidiu Neveu.

Fotbal de Liga 2 în deschidere: SCM Râmnicu Vâlcea vs. Poli Timișoara (Ora 12:30)

Sărbătoarea fotbalistică de pe Stadionul Municipal va debuta la ora 12:30 cu partida oficială din Etapa a 10-a a Sezonului Regular din Liga 2, unde echipa locală SCM Râmnicu Vâlcea va primi replica formației Poli Timișoara.

“Prin implicarea și organizarea directă de către grupul Carmistin prin brandul La Provincia, acest eveniment de anvergură își propune să promoveze sportul de masă, un stil de viață sănătos și să ofere comunității din Râmnicu Vâlcea un show de neuitat” a spus Valentin Popescu, expert Marketing Sportiv Grupul Carmistin

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