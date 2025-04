Gigi Becali (66 de ani) i-a oferit un răspuns negativ lui Andrei Nicolescu (47 de ani) în cazul ofertei pentru Alexandru Musi (20 de ani).

Patronul FCSB consideră că oferta de 300.000 de euro înaintată de Dinamo pentru Alexandru Musi este una mică, având în vedere că fotbalistul are doar 20 de ani și a evoluat la FCSB într-un sezon cu rezultate notabile în cupele europene.

Gigi Becali a anunțat sâmbătă seara, într-o intervenție la Prima Sport, că așteaptă telefonul lui Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

Becali spusese după meciul cu U Cluj că e dispus să-l vândă pe Musi, iar Dinamo îl dorise și în iarnă: „La cât de nervos sunt pe Musi pentru cum a jucat, cred că dacă mă sună acum, i l-aș da imediat. Dacă mai trece o zi și mă gândesc că Musi are 20 de ani, mai trece și supărarea, discutăm altfel. Oricum, aștept telefonul celor de la Dinamo ca să discutăm”.

Gigi Becali: „Noi suntem proști și el deștept”

Nicolescu a povestit după meciul cu Rapid că l-a sunat pe patronul de la FCSB, dar acesta nu i-a răspuns.

„Nu ştiu, probabil m-a sunat pe alt număr. Mai am încă un număr, mă uit la o lună pe el, am schimbat numărul că mă disperau şi am luat alt telefon. O fi sunat acolo, dar la o lună mă uit.

O să dea el 300.000 de euro pe jucător de 20 de ani, că noi suntem proşti şi el e deştept ”, a punctat patronul campioanei, potrivit fanatik.ro.

1.256 de minute în 31 de partide a evoluat în acest sezon Musi în acest sezon la FCSB, timp în care a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă

Alexandru Musi este un fotbalist promițător din lotul campioanei, care nu a prins, însă, minutele pe care și le dorea în acest sezon, iar formația roș-albastră ia în calcul un posibil transfer al internaționalului de tineret.

Andrei Nicolescu, despre patronul FCSB: „ L-am sunat și nu a răspuns”

La finalul înfrângerii cu Rapid, scor 0-1, Andrei Nicolescu a recunoscut că îl vrea în continuare pe Alexandru Musi și că l-a contactat pe patronul campioanei, însă acesta nu i-a răspuns la telefon.

Cu toate acestea, nu dorește să-l includă pe Dennis Politic în această afacere.

„Dacă dânsul (n.r. - Gigi Becali) mi-a comunicat prin intermediul mass-media, îi transmit și eu tot așa că l-am sunat și nu a răspuns.

Clubul Dinamo este interesat de Musi, în contextul în care FCSB nu-l mai dorește. Asta nu e noutate, am spus-o și în perioada de transferuri din iarnă”.

Asta vă spun, că nu cred că putem să le tratăm împreună. Politica clubului este că nimeni nu este netransferabil. Însă, în anumite condiții și circumstanțe. Suma de 300.000 de euro este una acceptabilă și ne putem înțelege cu domnul Becali”, a completat acesta.

În ultima partidă, Dinamo a fost învinsă în deplasare de către Rapid, scor 0-1, la capătul unei evoluții modeste a câinilor.

800.000 de euro este cota de piață a mijlocașului FCSB, potrivit transfermarkt.com

