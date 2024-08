Farul Constanța a învins-o pe Hermannstadt, scor 3-2, la Ovidiu, luni, într-o partidă din etapa a 6-a din Liga 1.

Marius Măldărăşanu (49 de ani) s-a arătat mulțumit de prestația echipei și crede că doar norocul le-a lipsit ca să obțină măcar un punct.

Marius Măldărășanu nu este mulțumit de rezultat, dar se declară satisfăcut de evoluția echipei.

Marius Măldărășanu crede că Hermannstadt putea s-o bată pe Farul

„ Am avut un meci în care puteam conduce încă de la pauză. A fost un meci cu multe goluri și multe greșeli, însă noi nu am profitat de greșelile lor.

Nu am ce să reproșez ca atitudine , doar începutul de joc. Puteam să nu luăm acel gol. În rest, jocul a fost bun”, a declarat tehnicianul după meci, la Prima Sport.

În actul secund, Hermannstadt a început foarte bine. Italianul Murgia a înscris un supergol și a restabilit egalitatea.

„Băieții au fost mai dezinvolți și am avut ocazii de a marca. În a doua repriză, am început cât se poate de bine și am egalat. Ne-a lipsit puțin norocul.

Sunt foarte pozitiv pentru că mi-a plăcut jocul . Este normal, jucam contra Farului, o echipă care are posesia”, a mai spus Măldărășanu.

Neguț a avut acea mare ocazie și puteam scoate un punct. Și cred că meritam! Marius Măldărășanu, la Prima Sport

Măldărășanu, optimist înainte de meciul cu FCSB

Antrenorul sibienilor a menționat că echipa ar putea fi avantajată de faptul că FCSB e încă implicată cupele europene. Campioana României o înfruntă pe LASK Linz în play-off-ul Europa League.

LASK - FCSB: se joacă joi, ora 20:00

Hermannstadt - FCSB: se joacă duminică, ora 22:00

Urmează să jucăm acasă cu FCSB. Știți cum e, echipele românești când joacă în Europa suferă. Este un dezavantaj pentru ei din punct de vedere al oboselii. Marius Măldărășanu, la Prima Sport

Hermannstadt rămâne pe locul 14, cu 5 puncte, în timp ce Farul a urcat opt poziții, de pe 16 pe 8, având acum 7 puncte.