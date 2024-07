Horațiu Moldovan, unul dintre portarii României, nu poate înțelege valul de critici și de neîncredere al unora dintre suporterii naționalei.

România s-a calificat la un turneu final de Campionat European după o pauză de opt ani.

Echipa lui Edward Iordănescu este prezentă la EURO 2024 și face parte din Grupa E, alături de Ucraina, Belgia și Slovacia.

România - Ucraina are loc luni, 17 iunie, de la ora 16:00. Meciul este transmis în direct pe Pro TV și live pe GOLAZO.ro.

România remiza în deplasare (2-2) și câștiga acasă (1-0) contra Elveției, dar criticile la adresa jocului continuau să apară.

Horațiu Moldovan e de părere că unii fani au minimalizat performanța primei reprezentative.

Moldovan: „N-au jucat fotbal în viața lor, dar se găsesc să comenteze”

Horațiu Moldovan, legitimat în prezent la Atletico Madrid, a rămas surprins neplăcut de „săgețile” aruncate spre națională de unii microbiști.

Goalkeeperul speră ca „tricolorii” să iasă din grupă la EURO 2024 și e curios care va fi atunci reacția microbiștilor.

„Nici eu nu înțelegeam de ce mulți din România nu aveau încredere. Și după ce ne-am calificat ei tot mai găseau ceva, ce n-a fost bine. Noi am terminat pe locul 1. Unde să terminăm mai sus? Am terminat peste Elveția, neînvinși. 100% vor face o figură frumoasă la EURO. Tot timpul, la noi, se găsește... .

Se găsesc oameni care n-au jucat fotbal niciodată și comentează . Păi, stai prima dată să simți sentimentul acela. Practic, noi am făcut o performanță. Ne-am calificat după opt ani.

Moldovan: „Noi am reaprins scânteia”

Mulți români nu mai aveau încredere în echipa națională. Am reaprins scânteia. Noi, înainte cu un an, doi, am pierdut cu Muntenegru, acasă. Nu mai venea românul la stadion să întrebe câte goluri încasăm astăzi. Și s-au găsit. Se găsesc tot timpul.

Eu sunt optimist că putem ieși din grupă. Și atunci aș vrea să-i mai întreb pe cei care au mai rămas, puțini, dacă vor merge până la final cu neîncrederea asta”, a declarat Horațiu Moldovan în cadrul podcastului „Tare de tot” de pe YouTube.