Patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga (53 de ani), a fost nemulțumit de atitudinea echipei sale din partea a doua a jocului cu FCSB, încheiat, scor 2-2, în etapa #9, din Liga 1.

„Dubla” lui Louis Munteanu din minutele 36, respectiv 50 nu a fost suficientă ca echipa antrenată de Dan Petrescu să obțină toate cele 3 puncte în disputa împotriva campioanei României.

Alexandru Băluță și Joyskim Dawa au punctat pentru FCSB, iar roș- albaștrii au smuls in extremis un punct.

Citește și Lovitură de imagine Răzvan Lucescu a transferat la PAOK un câștigător de Liga Campionilor Citește mai mult Lovitură de imagine Răzvan Lucescu a transferat la PAOK un câștigător de Liga Campionilor

CFR CLUJ - FCSB. Ioan Varga: „Nu am înțeles de ce am băgat atâția fundași”

Patronul CFR-ului a criticat tactica adoptată de Dan Petrescu în repriza secundă.

De asemenea, acesta este convins că echipa sa avea forța să marcheze 3-4 goluri în poarta celor de la FCSB.

„Una peste alta, sunt mulțumit de joc. Am arătat multă calitate, mai ales în prima repriză.

Sunt puțin supărat că ne-am retras prea mult în partea a doua. Nu am înțeles de ce am băgat atâția fundași. Nu înțeleg de ce am făcut un joc atât de defensiv. Eu cred că trebuia să mergem peste ei, să le dăm 3-4.

Așa am simțit. Că putem să dăm măcar 4 goluri FCSB-ului și să-i batem la scor aseară. E singurul lucru care m-a dezamăgit. Faptul că am jucat foarte defensiv în partea a doua a jocului și nu înțeleg de ce.

Ne-a mers foarte bine pe atac. Nu mai știau de ei. Băieții noștri i-au bulversat și trebuia să mergem așa, pentru că puteam bate la scor pe FCSB.

Sunt însă foarte mulțumit de joc. E una din partidele bune. Iată că Dan Petrescu are la dispoziție jucători cu care să facă performanță”, a spus Nelu Varga, potrivit fanatik.ro.

Totuși, schimbările făcute de antrenorul CFR-ului contrazic afirmațiile făcute de Ioan Varga. În repriza secundă Dan Petrescu a trimis pe teren 3 atacanți (Postolachi, Korenica și Michael) și 2 mijlocași (Artean și Filip)

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB: golul marcat de Louis Munteanu pentru 1-0