Transferul lui Gele a picat Patronul FCSB anunțase mutarea, dar Slobozia și jucătorul au refuzat ! Ce i-a nemulțumit

După Elvir Koljic, FCSB îl pierde și pe Jordan Gele (32 de ani), de la Unirea Slobozia.

Deși Gigi Becali (66 de ani) a spus că a bătut palma pentru transferul atacantului francez, în schimbul a 200.000 de euro, ialomițenii și jucătorul au refuzat mutarea.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Jordan Gele nu vrea să accepte contractul de 4 luni oferit de patronul FCSB, Gigi Becali.

De asemenea, nici Unirea nu mai e de acord cu transferul. Ialomițenii ar fi acceptat să îl vândă pe atacant, cu condiția ca totul să fi fost finalizat vineri, cel mai târziu, ca să aibă timp suficient pentru a aduce un alt atacant.

Aceștia susțin că nimeni de la FCSB nu i-a mai contactat la Slobozia în ultimele trei zile.

Adrian Mihalcea, antrenorul Sloboziei, susține că transferul lui Gele la FCSB nu mai este de actualitate.

„Am citit și eu că Gele urmează să meargă la FCSB. Nici pe departe nu e așa. A fost o discuție de principiu acum 2-3 zile între președinți, dar de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Dacă se făcea joi era ok, aveam timp să aducem pe cineva, pentru că și așa avem un lot restrâns. Așa, noi nu ne permitem să-l lăsăm să plece la FCSB, în ultima zi de transferuri, iar noi să nu avem pe cine să aducem, pentru că nu mai e timp.

Nu știu nici dacă jucătorul vrea să meargă la FCSB, probabil că el își dorește să rămână aici, să joace meci de meci încă 4 luni, iar la vară să ia o decizie. Ce vă pot spune este că transferul lui Gele la FCSB nu e rezolvat”, a explicat Adrian Mihalcea pentru GOLAZO.ro.

Știrea inițială: Jordan Gele, așteptat să semneze cu FCSB

Patronul campioanei a mai adăugat că îi va oferi atacantului francez un contract pe 4 luni până la finalul sezonului curent, iar, în cazul în care va confirma, contractul va fi prelungit cu încă un an.

Finanțatorul campioanei a declarat că numele jucătorului a fost principalul motiv care l-a făcut să-l transfere.

„Îl iau pe Gele de la Slobozia numai pentru 4 luni. Are 32 de ani. Îi dau Sloboziei 200.000 de euro. Dacă băiatul confirmă, îi punem încă un an. Noi avem un loc în plus pe listă. Nu e păcat să nu îl speculăm?

De ce Gele? Pe Gheorghiță îl cheamă ca pe mine. Și pe ăsta îl cheamă Gele, cum îmi spuneau mie în tinerețe. Mă strigau prietenii Gele. Prietenii mei îmi spuneau: «Ce faci, Gele?». Am zis că, dacă îl cheamă ca pe mine, ia să-l iau eu pe asta. Gele e prescurtarea de la Gheorghe. Gele de la Gigele. Eu nici nu-l cunosc. Îl iau numai pentru că-l cheamă Gele.

Eu l-am văzut acum vreo două luni. L-am întrebat pe Mihai Stoica dacă ăsta e atacant, îl văzusem doar într-o fază. Mi-a zis că are 32 de ani și că ce să faci cu ăsta?

Acum l-am mai văzut la o fază când a jucat Slobozia cu Dinamo. A dat gol, a dat și o pasă, o bicicletă… uite, atacant și îl cheamă pe Gele”, a transmis Becali, potrivit fanatik.ro.

Cine este Jordan Gele

Atacantul francez a ajuns în România în vara anului 2022, la CSC Șelimbăr.

La doar un an distanță, în 2023, fotbalistul pleacă gratis în Elveția, la FC Gil 1900.

În vara anului trecut, Unirea Slobozia l-a adus gratis pe atacantul de 1,92 metri.

În acest sezon, Gele a evoluat în 24 de partide pentru ialomițeni, timp în care a înscris 5 goluri și a oferit 3 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, vârful a mai evoluat în ligile inferioare din Franța și Elveția la: AFC Compiegne (Franța), Ste. Genevieve (Franța), FC Mulhouse (Franța), FC Nantes B (Franța), FC Winterthur (Elveția), Rapperswil-Jona (Elveția)

250 de mii de euro este cota de piață a francezului, conform transfermarkt.com

VIDEO Ultimul gol marcat de Jordan Gele pentru Slobozia, împotriva lui Dinamo