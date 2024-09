„Attack Fener”  Ultrașii lui Fenerbahce s-au făcut de râs cu scenografia, la derby-ul cu Galatasaray + Mourinho, ironizat: „Plângăciosul”

Şu pankartı kim yaptıysa bir daha stadınıza almayın :)



“Attack Fener” diye bir İngilizce mi olur allah aşkına. “Come on, Let’s Go, Go for it, hadi en bilemedin “Give it your all” falan dersin.



“Attack Fener” Fener’e atak et demek. Sen bunu yaparsan adamlarda gelir kırmaz 3’ler… pic.twitter.com/3vfOfOx3JJ