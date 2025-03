Dawa vrea să plece de la FCSB  Fundașul recunoaște: „Îmbătrânesc. Vreau într-un campionat mai puternic ”+ ce spune despre „dubla” cu Lyon

Joyskim Dawa (28 de ani) recunoaște că și-ar dori să plece de la FCSB în viitorul apropiat, dacă se va ivi vreo oportunitate interesantă.

În plus, fundașul central consideră că FCSB este capabilă să treacă de Olympique Lyon în optimile de finală din Europa League.

FCSB - Lyon va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, joi, cu începere de la ora 19:45.

În cadrul unui interviu oferit jurnaliștilor francezi, Joyskim Dawa a recunoscut că și-ar dori să schimbe peisajul în curând, dacă va primi o ofertă dintr-un campionat mai valoros.

Joyskim Dawa vrea să plece de la FCSB

Jucătorul de origine cameruneză, dar născut în Franța, la Colombes, a confirmat discuțiile cu reprezentanții mai multor cluburi din Anglia, în trecut, însă nu s-a ajuns la ceva concret.

În plus, Dawa recunoaște că ar fi o mare satisfacție pentru el un transfer în Ligue 1, la mai bine de 10 ani după ce a fost obligat să plece din Hexagon pentru a primi o șansă de a juca în fotbalul profesionist.

„Sunt sub contract cu FCSB până în 2027. Este adevărat că am fost dorit de unele cluburi din Anglia, dar deocamdată nimic concret. Au existat discuții serioase cu agentul meu.

Este clar că îmbătrânesc și trebuie să fac pasul către un campionat mai puternic, dacă va fi posibil. Unul cu mai multă vizibilitate, pentru a-mi atinge obiectivele.

Plecarea din Franța pentru a semna un contract profesionist a fost una dintre cele mai importante decizii din viața mea. Ieșirea din zona de confort m-a învățat multe și m-a ajutat enorm atât ca om, cât și ca fotbalist.

Este clar că revenirea în Franța, pentru a juca în Ligue 1, ar fi o poveste frumoasă pentru mine, deoarece nu am fost format într-un centru de pregătire francez, iar întoarcerea mea pe ușa din față ar reprezenta pentru mine o mare reușită”, a declarat Dawa, pentru Top Mercato.

Joyskim Dawa, despre „dubla” cu Lyon: „Avem o șansă bună de calificare”

Fundașul central nu se teme de „dubla” cu Lyon din optimile de finală. Simte că FCSB are toate atuurile pentru a obține o calificare impresionantă.

FCSB - Lyon, 6 martie, ora 19:45

Lyon - FCSB, 13 martie, ora 22:00

„Vor fi două meciuri dificile împotriva unei echipe cu mari, cu individualități și un colectiv bun. Aceste partide se vor decide la micile detalii.

Cred că avem o șansă bună în aceste două confruntări, mai ales acasă, în fața propriilor suporteri. Urmăresc îndeaproape Ligue 1 și văd ce fac echipele franceze în competițiile europene, iar Lyon are un parcurs foarte bun. Am observat și că noul antrenor, Paulo Fonseca, are o filozofie de joc interesantă.

Personal, nu mă tem de nimeni. Dacă suntem aici, în optimile Europa League, nu este o întâmplare. Am fost la doar 90 de minute de calificarea în Liga Campionilor. Echipa noastră este bine organizată, avem un potențial mare, atât individual, cât și colectiv, așa că nu avem de ce să ne temem”, a completat Dawa.

Pe fiecare post au jucători de top și fotbaliști cu experiență. Cred că jucătorul-cheie este Rayan Cherki. Lyon rămâne unul dintre cele mai mari cluburi din istoria fotbalului francez. Joyskim Dawa, fundaș FCSB

Dawa: „Suntem echipa cu cel mai mic buget din Europa League”

Fundașul este de părere că FCSB are un sezon foarte bun până în acest moment, chiar dacă mai sunt foarte meciuri de disputat din această stagiune.

„Este un sezon deosebit de reușit, chiar dacă este departe de a fi încheiat. Mai ales cu această calificare în optimile Europa League. La începutul competiției, nimeni nu ne vedea ajungând aici.

Suntem clubul cu cel mai mic buget din Europa League și pentru noi este o mândrie să putem concura cu marile cluburi europene.

Campionatul n-a fost deloc ușor, la început. Nu am obținut rezultatele așteptate, dar am revenit mai puternici. Astăzi suntem pe primul loc și obiectivul este să câștigăm al doilea titlu consecutiv.

Așa cum am spus, echipa noastră este sudată, jucăm împreună de câțiva ani, iar noi, jucătorii, s-au integrat rapid, aducând și mai multă calitate.

Apoi, fiecare jucător din echipă este important, de la portar până la atacant, titulari, rezerve, chiar și fiecare membru al staff-ului tehnic”, a completat Dawa.

Un Joyskim Dawa mai valoros: „Muncesc enorm”

Dawa consideră că jocul său este unul mult mai bun decât în precedentele sezoane. Fundașul a marcat 4 goluri în 42 de meciuri oficiale.

„La nivel personal, cred că am un sezon foarte bun, asemănător cu cel precedent, dar cu un salt calitativ important. Sunt mai calm și mai încrezător în calitățile mele, continui pe această linie pozitivă.

Este clar că în acest an evoluez multe meciuri, sunt unul dintre jucătorii cu cele mai multe minute disputate în Europa, dar muncesc enorm pentru a ajunge la acest nivel. Totul este important: recuperarea, somnul, alimentația, stilul de viață, yoga, pilates. Nimic nu este întâmplător”, a mai spus Dawa.

Banderola reprezintă încrederea clubului în mine și, mai ales, în calitățile mele de lider din teren și din afara acestuia. Joyskim Dawa, fundaș FCSB

Joyskim Dawa, atașat de România

Fotbalistul cu nouă meciuri în naționala Camerunului a declarat că s-a acomodat foarte bine la viața din România, după trei ani și jumătate.

A ajuns la FC Botoșani în vara lui 2021, după o aventură în Letonia, la Valmiera.

Un an mai târziu, FCSB îl transfera de la FC Botoșani pentru 350.000 de euro. În acest moment, site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează la 2.000.000 de euro, dar patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, dorește să obțină în schimbul său cel puțin o sumă dublă.

„Viața în România este liniștită. Bucureștiul este un oraș de vizitat, foarte frumos și plin de istorie. Fotbalul românesc evoluează din ce în ce mai mult. Apar stadioane și centre de pregătire performante.

Acest lucru se vede prin și prin performanțele echipei naționale și prin parcursul clubului nostru în Europa League. Românii sunt fani adevărați ai fotbalului și trăiesc acest sport cu multă pasiune”, a conchis Dawa.