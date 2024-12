Kylian Mbappe (25 de ani) a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece de la PSG la Real Madrid.

Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a vorbit despre transferul său de la PSG, într-un interviu pentru BeIN Sports.

Motivul pentru care Mbappe a plecat de la PSG la Real Madrid

Mbappé a declarat că transferul la Los Blancos a fost întotdeauna visul său și singurul motiv pentru care ar fi părăsit-o pe PSG.

„Am petrecut șapte ani la PSG, a fost o onoare. Nu cred că am spus-o suficient sau că am arătat destul de mult, dar am fost întotdeauna conștient ce club mare este PSG.

Am spus întotdeauna că este cel mai mare club din Franța și unul dintre cele mai bune din lume.

Am mers la cel mai mare club din lume. Am spus întotdeauna că era singurul club pentru care aș fi plecat de la PSG. Dacă nu ajungeam la Real Madrid, aș fi rămas la PSG toată viața mea.

Desigur, urmăresc mereu jocurile lui PSG, am prieteni în echipă și joacă foarte bine în acest moment ”, a mai declarat Mbappe, potrivit sursei citate.

49 de goluri și 67 de pase decisive, a reușit legenda lui Real Madrid, Zinedine Zidane, în 227 de meciuri jucate la Real Madrid, conform sursei transfermarkt.com

„Ar fi fost o plăcere să joc cu Ronaldo”

Mbappe a declarat că ar fi vrut să joace alături Cristiano Ronaldo, idolul său din copilărie:

„Am jucat alături de fotbaliști mari: Messi, Neymar, Griezmann, Pogba, Benzema… Ar fi fost o plăcere să joc cu Cristiano Ronaldo, dar acum va fi foarte greu. Am avut norocul să joc împotriva lui, este o legendă a sportului ”, a mai spus atacantul, conform sursei citate.

Cristiano Ronaldo a ajuns la Real Madrid în 2009 și a marcat 450 de goluri, oferind, totodată, 131 de pase decisive în 438 de meciuri, înainte de a pleca în 2018.

Când a fost întrebat alături de care jucător ar fi dorit cel mai mult să joace alături, Mbappé a răspuns fără ezitare: „Fără să fiu părtinitor, aș spune Zinedine Zidane”.