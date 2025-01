Antrenorul român Ladislau Boloni (71 de ani) a primit, recent, o ofertă din partea unei echipe naționale

Tehnicianul este liber de contract din vara lui 2024, după despărțirea de Metz (Franța)

Ladislau Boloni a fost premiat, zilele acestea, în Ungaria, pentru întreaga activitate. Cu ocazia evenimentului, tehnicianul a recunoscut că a primit o ofertă din partea unei echipe naționale.

L-ar fi dorit director tehnic, pentru a se bucura de experiența sa vastă, însă tehnicianul a refuzat propunerea, lăsând de înțeles că nu l-au satisfăcut condițiile.

Boloni, ofertat de o națională

Ladislau Boloni are un CV bogat, cu echipe puternice precum Sporting, Rennes, Monaco, Standard, Lens, PAOK sau Panathinaikos, dar cu o singură experiență din postura de selecționer.

Se întâmpla în perioada iulie 2000 - iunie 2001, când părăsea naționala României cu câteva meciuri rămase din campania de calificare la Cupa Mondială din 2002, pentru a semna cu Sporting.

Au trecut aproape 24 de ani de la acel moment. Între timp, a mai fost o dată foarte aproape de prelua naționala României, în 2022, după plecarea lui Mirel Rădoi, însă nu s-a înțeles asupra clauzelor cu președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Boloni consideră că mai are multă energie disponibilă pentru a ajuta fotbalul, însă nu se precipită în a lua decizii.

„Fără să intru în detalii, vă pot spune că recent am refuzat poziția de director tehnic al unei echipe naționale . Totuși, chiar simt că mai am multă energie și consider că pot fi de mare folos unei echipe.

Având în vedere că am atât de mulți ani de experiență în spate, voi accepta o ofertă doar dacă anumite condiții din țara respectivă vor fi bune.

Mă refer la o infrastructură de mare calitate și să nu fiu nevoit să parcurg distanțe foarte mari. Desigur, mai este nevoie de motivație pentru un asemenea post”, a declarat nemzetisport.hu.