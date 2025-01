„Știi tu mai bine decât mine?” Leo Grozavu , supărat după eșecul cu Petrolul: „Cele două faze fixe ne-au debusolat”

Petrolul - FC Botoșani 3-1. Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul moldovenilor, consideră că soarta meciului s-a jucat la fazele fixe, unde elevii săi au stat inexplicabil de greșit.

Antrenorul celor de la FC Botoșani, Leo Grozavu, susține că jocul s-a pierdut în primele 20 de minute al partidei, când echipa sa a primit două goluri.

Leo Grozavu: „Cele două momente fixe ne-au debusolat”

În minutul 24, Hanca făcea deja 3-0 pe tabelă, iar meciul părea decis. Botoșani a avut o tresărire de orgoliu pe final, însă prea puțin pentru a mai salva ceva.

„Parcă ne-am speriat de ce puteam face. Apoi, două momente fixe ne-au turnat plumb în ghete și de acolo s-a rupt totul. Am pregătit aceste faze fixe, însă în timpul jocului trebuie să le tratezi altfel. E nevoie de curaj, de atitudine, de bărbăție. Nu am știut să le jucăm.

Apoi, a venit și acea fază de la golul trei, cu o minge aruncată în spatele apărării. Am discutat, am antrenat cât am putut, dar jocul a arătat altceva. S-a scris istoria acelui joc”, a declarat Leo Grozavu, după meci, la Digi Sport.

Întrebat dacă s-au greșit perechile la fazele fixe, Grozavu s-a enervat: „ Acum, dumneavoastră știți mai bine decât mine? Nu cred că știți mai bine decât mine. În ce fel să greșim? Înainte de joc gândim destul de mult aceste perechi . Ne-a dat gol Grozav cu capul, ne-a dat... a deviat-o Ricardinho, care are un 1,70. Grozav are până în 1,80 și dă cu capul. Jucătorii lor masivi au fost marcați. Dar nu vrem să căutăm scuze.

E clar, cele două momente fixe ne-au debusolat. Era greu să mai schimbăm istoria jocului la 0-3, cu toate că am spera ”.

Leo Grozavu: „Nu avem constanță”

Leo Grozavu are încredere în elevii săi. În continuare, sper să găsească o formulă prin care să ofere mai multă constanță și să acumuleze cât mai multe puncte.

„Nu are de ce să se simtă presiune. Ăsta e locul în clasament. Am arătat ca o echipă care se zbate, care să supraviețuiască. Fotbalul se joacă 90 de minute. Trebuie să fii mai concentrat, mai activ, mai devotat. Nu am făcut-o astăzi, din păcate.

Sunt jocuri destule până la final. Am arătat că la partidele cu echipele bune ne mobilizăm mai bine. Nu avem constanță, sper să învățăm, nu avem ce face.

Din păcate pentru el, a marcat fără să fie folositor pe tabelă. Un gol doar pentru ego-ul personal. Vom vedea. Un jucător nu e titular doar pentru că marchează, pentru că trebuie să faci efort”, a completat Grozavu.

În urma acestui rezultat, Petrolul a revenit pe locul 7, cu 35 de puncte, în timp ce FC Botoșani a coborât pe ultima poziție (16), cu 19 puncte, la egalitate cu Gloria Buzău, dar cu un golaveraj inferior.

Suntem într-o perioadă în care vedem caracterele. Trebuie să muncească, să lupte, să facă efort și poate vom alege mai bine. În momentul de față, astea au fost alegerile, poate nu s-au dovedit toate inspirate. Se întâmplă Leo Grozavu