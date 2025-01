PSG-Manchester City 4-2. Miliardarul Nasser Al-Khelaïfi (51 ani), președintele campioanei Franței, a declarat după victoria contra campioanei Angliei că „PSG are cel mai bun antrenor din lume”.

În urma victoriei de pe Parc des Princes, PSG a urcat pe locul 22 în clasamentul din UEFA Champions League, cu 10 puncte. Manchester City riscă să rateze play-off-ul.

Este pe 25, cu 7 puncte și are nevoie de victorie cu Brugge în ultima etapă pentru a accede în fazele finale.

Parisul vesel. Al-Khelaïfi: „Enrique, cel mai bun din lume”

Nasser Al-Khelaïfi, președintele clubului Paris Saint-Germain, i-a lăudat pe jucători și pe antrenorul Luis Enrique după victoria cu Manchester City.

„Sunt foarte mândru după acest meci extraordinar. Nu pentru că am câştigat, ci pentru cum am jucat. Am fost conduși cu 2-0 şi am întors scorul pentru a câștiga cu 4-2.

Sincer, cred că sunt unele dintre cele mai mari emoţii pe care le-am avut de când am devenit preşedintele PSG. Este dificil împotriva lui Manchester City, o echipă mare, împotriva unui antrenor mare şi a unor jucători mari.

Cred că avem cel mai bun antrenor din lume. El a fost, de asemenea, criticat. Dar chiar dacă am fi pierdut acest, meci, el ar fi rămas cel mai bun din lume.

Acum, ca să fiu sincer, jucătorii şi antrenorul au arătat, de asemenea, că sunt o echipă mare. Suntem foarte mândri. Acest meci a fost decisiv. Mulţi oameni s-au îndoit de echipa noastră, dar eu am avut încredere în echipa mea, în jucătorii mei, pentru că îi cunosc foarte bine”, a declarat Nasser Al-Khelaïfi, citat de orangesport.ro.

Cristophe Dugarry, tackling la Al-Khelaïfi: „Fraze inutile”

Nu este prima dată când Al-Khelaïfi spune despre Luis Enrique că este „cel mai bun antrenor din lume”. Aceeași afirmație a făcut-o și în decembrie, după victoria cu Salzburg, scor 3-0. Afirmația a fost taxată de fostul campion mondial, Cristophe Dugarry.

„Acestea sunt niște declarații care dovedesc că trebuie să te liniștești. Te reasiguri când spui astfel de lucruri fanilor și jurnaliștilor.

Dacă chiar crezi asta, nu trebuie să o spui. Nu tu ești cel care trebuie să o spună. Sunt alți oameni care trebuie să o spună. Poate oameni din exterior.

Tu l-ai angajat, nu vei spune altceva, doar nu te vei «înjunghia».

Ce îl face cel mai bun din lume? Mi-ar plăcea să-mi explice cum crede el că Luis Enrique este cel mai bun antrenor din lume. Că îi place antrenorul său, da, cred că e destul de clar. Că intenționează să-l păstreze, e și asta destul de clar. Dacă el crede asta sau nu, e în regulă, dar explică-ne de ce crezi asta.

Ce crezi că a adus Luis Enrique la clubul vostru? Dacă vrei să spui ceva bun despre antrenorul tău, scoate în evidență lucrurile bune pe care le-a făcut. Încă nu știm ce se poate întâmpla în vestiar, cu jucătorii, o eliminare, ce repercusiuni poate avea. Cred că sunt fraze inutile.

Este insuportabil. PSG a devenit un club care folosește relațiile publice pentru a încerca să-ți vândă un produs, un brand, un mod de a juca, care pe unii îi mulțumește, pe alții nu, dar încearcă să ți-l bage pe gât.

Este nedigerabil. Acest PSG este nedigerabil pentru mulți oameni”, a spus Christophe Dugarry pentru mcsport.fr.