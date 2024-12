Pierde 280.000 de euro? Șumudică nu se bucură că Malatyaspor a fost penalizată cu 21 de puncte: „Dacă se desființează, eu nu mai văd banii”

Antrenorul Marius Șumudică (53 de ani) a oferit prima reacție după ce fosta sa echipă, Yeni Malatyaspor, a fost penalizată de FIFA cu 18 puncte, din cauza neachitării sumelor restante către el și staff-ul său

Actualul tehnician al celor de la Rapid a afirmat că nu și-a dorit o asemenea sancțiune, sinonimă cu retrogradarea sau chiar desființarea

Marius Șumudică a antrenat-o pe Yeni Malatyaspor în perioada octombrie 2021 - februarie 2022 (pe atunci în prima ligă a Turciei), însă a fost dat afară.

Tehnicianul și staff-ul său au reclamat decizia la FIFA și au avut câștig de cauză în 2023. Aceștia trebuiau să primească, cumulat, aproximativ 310.000 de euro. Dintre care 280.000 de euro doar Marius Șumudică.

Turcii nu și-au plătit datoriile către români, iar FIFA a decis ca, pe lângă o penalizare de 3 puncte, să mai implementeze încă una, de data aceasta de 18 puncte. Yeni Malatyaspor este ultima în liga secundă, cu -21 de puncte.

Marius Șumudică: „Am fost în legătură cu ei și i-am păsuit”

Marius Șumudică a explicat că a depus actele la FIFA și își aștepta banii, însă nu se gândea că echipa poate fi sancționată atât de dur.

Decizia nu îl avantajează nici pe el, deoarece o retrogradare sau o desființare nu face decât să-l îndepărteze de momentul în care își va primi suma cuvenită.

„E greșit să se spună că eu am insistat la FIFA ca Yeni Malatyaspor să fie depunctată atât de drastic. Da, am făcut hârtie acum un an și jumătate sau cât a trecut ca să-mi primesc salariile.

Eu în toată perioada asta am fost în legătură cu ei și i-am păsuit. Bine, mi-au cerut să fac hârtie că am primit banii, dar cum să fac asta dacă nu i-am luat?

Dar e la mintea oricui că eu nu puteam să insist pentru depunctarea gravă a clubului pentru că acum e posibil să se desființeze și eu nu mai văd niciun ban. D-aia spun că mi-aș fi făcut rău singur dacă ceream o asemenea depunctare”, a declarat Marius Șumudică, conform digisport.ro.

Yeni Malatyaspor, în colaps

La finele sezonului 2021/2022, Yeni Malatyaspor a retrogradat în liga secundă din Turcia.

Un an mai târziu, din cauza cutremurelor tragice din Turcia, echipa s-a retras din campionat, cu promisiunea că va avea un loc asigurat în ediția următoare.

Totuși, Malatya nu s-a reorganizat la timp, iar în sezonul 2023/2024 a spus „pas” competițiilor oficiale.

A revenit în 2024/2025 în liga secundă din Turcia, cu o echipă formată numai din tineri, neavând drept de transferuri de la FIFA, și a fost victimă sigură pentru toți adversarii: 15 înfrângeri din 15 partide.

În plus, după decizia FIFA în cazul antrenorilor români, echipa a ajuns la -21 de puncte.