„Arbitraj pro-FCSB” Mihai Rotaru critică prestația „centralului” și-l reconfirmă în funcție pe Costel Gâlcă

Finanțatorul celor de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a criticat arbitrajul centralului Florin Andrei la partida Universitatea Craiova - FCSB.

El consideră că formația olteană a fost „ciupită” în mai multe situații, arbitrul avantajând rivala din Capitală.

În plus, Rotaru l-a reconfirmat în funcție pe Constantin Gâlcă.

Universitatea Craiova și FCSB au remizat, scor 1-1, duminică, în Bănie, într-o partidă din etapa #15 din Liga 1.

Nu a fost deloc o partidă ușoară pentru centralul Florin Andrei, care a avut nevoie de două intervenții din camera VAR pentru a luat deciziile corecte, decisive în stabilirea deznodământului final.

Mihai Rotaru îl critică pe centralul Florin Andrei

Șeful celor de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, consideră că centralul Florin Andrei a practicat un arbitraj pro-FCSB în acest duel.

În primul rând, Rotaru a reclamat neacordarea unei lovituri de la 11 metri la un duel Paradela-Crețu. Apoi, și-a îndreptat atenția către eliminarea lui Ștefan Vlădoiu.

În opinia sa, un central cu mai multă experiență nu ar fi rupt echilibrul în acel moment, deoarece meciul era unul cu o mare încărcătură fizică și mentală.

„Un arbitru cu mai multă experiență nu ar fi dat niciodată al doilea galben la Vlădoiu. A pierdut jocul din mână în anumite momente.

Am avut un penalty clar la Paradela și galben la Vali Crețu. Am cerut opinia a doi arbitri. Este penalty, Crețu nu atinge mingea. Paradela o ciupește, iar Crețu îl faultează. Apoi, Paradela șutează în pulpa lui.

Aproape toate fazele au fost date în favoarea lui FCSB. Nu dă penalty la Baiaram, când e clar. Nu dă aici, la Crețu. Îmi pare rău că nici VAR nu a observat. Penaltyul ăsta a fost mai clar decât cel al lui Baiaram .

Noi puteam să câștigăm meciul. Am avut ocazia lui Cicâldău, a doua ocazie a lui Paradela, un penalty nedat. Dar arbitrajul a fost pro-FCSB. Florin Andrei a pierdut jocul din mână”, a declarat Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

Da, poți să dai galben acolo, la Vlădoiu. Are acoperire regulamentară, dar discutăm de un derby, un meci mare, între două echipe care-și doresc să termine pe primul loc și nu poți să faci asta. Nu era o fază periculoasă, să dai al doilea galben. Îi chemi pe jucători și le spui că nu e în regulă. Plus că trebuia să primim mai multe minute de prelungire, că nu prea s-a jucat pe final. Mihai Rotaru

Rotaru: „Astăzi, Gâlcă nu este în pericol!”

Mihai Rotaru a anunțat că nu s-a pus niciodată problema demiterii antrenorului Constantin Gâlcă, chiar și după intervenția sa furibundă de la Digi Sport, de după meciul cu Metalul Buzău din Cupa României.

Discuția dintre cei doi nu ar fi decurs nicio secundă spre o despărțire, ci doar spre găsirea unor soluții de redresare a situației.

„E foarte simplu: când am vrut să închei contractul cu un antrenor, am stabilit o întâlnire și i-am spus: «Uite, lucrurile nu merg. Hai să încheiem». Când m-am întâlnit cu Costel (n.r. - Gâlcă) i-am zis: «Cum facem să fie mai bine?». Nu am vorbit de clauze, de negocieri.

Am fost întrebat dacă vreau să-l dau afară și am spus nu. Am explicat ce s-a întâmplat. Eu niciodată nu i-am spus cu cine să joace. I-am zis să abordeze acea partidă (n.r. - din Cupa României) ca cea mai importantă partidă. În cele mai bune condiții pentru că nu avem voie să riscăm. Întrebat dacă «Să-și asume» înseamnă «Demisia», eu am zis nu.

(n.r. - despre discuția cu Gâlcă) A zis că primul lucru care îl interesează este să aibă toți jucătorii apți. De când a ieșit Anzor accidentat, am avut probleme. Să revină Anzor, Cicâldău, Screciu. Avem nevoie de o mai bună organizare. Noi avem tripluri pe anumite posturi. Despre asta vorba.

Astăzi nu este în niciun pericol. Repet, în niciun pericol. (n.r. - Nicio șansă de despărțire până în iarnă?) Din punctul de vedere al conducerii, nu ”, a adăugat Mihai Rotaru.

Rotaru i-a dat mesaj lui Gâlcă

Legat de clauza de reziliere a lui Constantin Gâlcă, speculată în jurul a 500.000 de euro, Mihai Rotaru a preferat să evite subiectul. Acesta a preferat să invoce confidențialitatea contractuală.

„Nici nu am analizat contractul, pentru că nu s-a pus problema rezilierii. Nu s-a luat în considerare. (n.r - clauza este 500.000 de euro?) este confidențială, în oglindă. Este treaba noastră internă”, a completat Mihai Rotaru.