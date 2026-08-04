Mihai Teodorovici
Campionatul Mondial
11:07
Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026Citește mai mult
Campionatul Mondial
09:41
UEFA nu renunță la boicotul CM Forul european, un nou mesaj dur la adresa lui Gianni Infantino: „Condițiile nu au fost îndeplinite”Citește mai mult
Campionate
06.08
Vinicius a decis! Este oficial: brazilianul a ales între Real Madrid și Arsenal. Contract până în 2032 și un salariu uriașCitește mai mult
Superliga
06.08