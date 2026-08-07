Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026 +8 foto
Argentinienii au desfășurat un banner controversat după victoria în fața Angliei FOTO Imago
Campionatul Mondial

Argentina continuă să provoace Decizia luată de Federația sud-americană la trei săptămâni de la victoria în fața Angliei de la CM 2026

alt-text Mihai Teodorovici
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 11:07
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 11:10
  • Federația Argentiniană de Fotbal a desemnat data de 15 iulie drept Ziua Națională a Echipelor Naționale de Fotbal. Data nu a fost aleasă aleatoriu. Pe 15 iulie 2026, țara sud-americană a învins Anglia în semifinalele CM 2026, scor 2-1.
  • În finală, Argentina a pierdut în fața Spaniei, scor 1-0.
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În cadrul unei reuniuni a Comitetului Executiv al Federației și al Ligii Profesioniste, condus de Claudio Tapia, președintele Federației Argentiniene de Fotbal, organizația a decis să celebreze ziua victoriei în fața Angliei.

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Ziua în care Argentina a învins Anglia, declarată Zi Națională

„Omagiul nu este destinat exclusiv acestei realizări a echipei naționale de seniori. Recunoașterea se adresează, desigur, și fiecăreia dintre echipele naționale – de tineret, masculine și feminine – care se antrenează zi de zi la complexul Lionel Andrés Messi, cu speranța, bucuria și responsabilitatea de a apăra culorile naționale”, se arată într-un comunicat transmis de Federația Argentiniană.

Argentinienii susțin că au ales data de 15 iulie deoarece victoria în fața englezilor „a aprins întreaga țară, oamenii inundând străzile într-o sărbătoare pură”.

Bannerul controversat va fi înmânat veteranilor argentinieni

După ce au reușit o revenire spectaculoasă pe final, după golurile reușite de Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2), jucătorii argentinieni au sărbătorit alături de fani victoria în fața Angliei.

În timp ce se bucurau după calificarea în finala CM 2026, fotbaliștii pregătiți de Lionel Scaloni au desfășurat un banner pe care era scris mesajul: „Las Malvinas son Argentinas” (n.r. - Insulele Malvine sunt argentiniene).

Insulele Falkland reprezintă de mulți ani obiectul unui conflict direct între Anglia și Argentina.

La trei săptămâni de la acest moment, presa din Anglia scrie că bannerul controversat urmează să fie înmânat veteranilor argentinieni ai conflictului.

Galerie foto (8 imagini)

Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip
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Acțiunile Argentinei de după meciul cu Anglia au determinat FIFA să deschidă o procedură disciplinară împotriva țării.

FIFA afirmă că încălcările includ utilizarea de scandări și gesturi discriminatorii, comportament necorespunzător, nerespectarea măsurilor de securitate și a protocolului, precum și afișarea de mesaje inadecvate.

Două scenarii sunt luate în calcul: o sancțiune financiară pentru federația argentiniană sau suspendări. În acest moment, amenda este considerată varianta mai probabilă, însă FIFA nu a anunțat încă o hotărâre.

În aprilie 1982, sud-americanii au invadat Insulele Falkland, teritoriu administrat de englezi. Acesta se află la 500 de kilometri de țărmul Argentinei.

Războiul s-a soldat cu moartea a 655 de soldați argentinieni, 255 de militari britanici și trei civili. În total, 913 oameni au decedat de-a lungul celor două luni de război.

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