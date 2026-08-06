Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, i-a dat replica lui Victor Pițurcă (70 de ani), după ce fostul selecționer a criticat dur echipa după eliminarea suferită în fața lui Auda

Totodată, fostul tehnician a criticat și politica de transferuri a clubului, gestionată de Mihai Stoica.

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Conflictul dintre Victor Pițurcă și Mihai Stoica vine la scurt timp după ce FCSB a fost eliminată rușinos din turul doi al Conference League de letonii de la Auda, 3-7 la general.

Mihai Stoica: „Pițurcă n-a existat ca antrenor în Europa”

După acuzațiile lansate de Victor Pițurcă, Mihai Stoica a declarat, joi, că fostul selecționer nu a avut nicio performanță în cupele europene și a adus aminte de un moment petrecut în urmă cu peste 20 de ani.

„Știu că e în vârstă, așa că am să mă port cu mănuși. Cred că Pițurcă nu are meciuri în cupele europene ca antrenor-manager câte calificări în primăvara europeană am eu. Îi reîmprospătez memoria, că bănuiesc că îi joacă feste la vârsta asta.

În 2003 i l-am semnalat pe Bănel Nicoliță lui Victor Pițurcă. Și a zis «da, poate o fi, nu-l cunosc, dar o să trimit pe cineva.» Și l-a trimis pe nea Florică Voinea să-l urmărească. I-a spus lui Pițurcă că nu-i de nivelul Stelei. Mai departe, în decembrie 2004, după ce scăpasem de Pițurcă și începusem să avem rezultate, l-am adus pe Bănel Nicoliță. Și cred că am făcut foarte bine.

Chiar dacă, după foarte puțin timp, același Victor Pițurcă îi spunea lui Gigi în loja din vechiul stadion Steaua: «Băi, Gigi, ce-a ajuns Steaua asta? Cum să joace Nicoliță ăsta la Steaua». Iar după aia a ajuns la echipa națională, sub bagheta lui.

Rezultatele pe care le-am făcut eu, în calitate de manager la Steaua/FCSB, adaug aici și Oțelul și Unirea Urziceni, el nici măcar nu le-a visat vreodată.

Pentru că în Europa n-a existat. El ca antrenor n-a existat în Europa. Are un sigur rezultat satisfăcător, a eliminat Southampton (n.red. - Steaua a eliminat Southampton în turul 1 al Cupei UEFA, sezonul 2003/04, 2-1 la general). Asta la nivel de echipă de club.

Nu discut despre selecționerul Pițurcă. În fața selecționerului Pițurcă îmi scot pălăria. Dar la nivel de echipă de club nu are voie să vorbească în fața mea”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Victor Pițurcă: „Nu poți să ai încredere în cineva care nu a jucat fotbal”

Miercuri, Victor Pițurcă a vorbit despre eliminarea FCSB din cupele europene. Fostul selecționer a respins explicațiile legate de arbitraj oferite de Mihai Stoica.

„A fost o săptămână slabă. Dacă am reușit această «performanță», să ne învingă echipe necunoscute din campionate extrem de slabe, înseamnă că am ajuns rău. Fotbalul românesc s-a dus în cap de mulți ani.

FCSB mi se pare că a suferit cea mai rușinoasă înfrângere. Am văzut scuze puerile, de genul că nu am primit nu știu ce, că trebuia să marcăm gol acolo. Când primești șapte goluri, eu cred că nu mai e nimic de spus.

Ar fi rușinos să spui că ai pierdut din cauza arbitrului sau a unui jucător. Asta e valoarea FCSB-ului în momentul de față”, a declarat Victor Pițurcă la Digi Sport.

Fostul selecționer a criticat și politica de transferuri a clubului, care este responsabilitatea lui Mihai Stoica.

„Nu pot să-mi dau seama după câteva jocuri, poate nu sunt la o capacitate normală. Trebuie să se adapteze, dar un jucător valoros imediat se cunoaște.

Nu știu cine aduce jucătorii acolo. Nu poți să ai încredere în cineva care nu a jucat fotbal că poate să aducă jucători.

Nu este profesionalism, e nimereală. Dacă se nimerește să fie bun, bine, dacă nu, peste câteva luni pleacă. Cine e FCSB în momentul de față?”, a mai spus Pițurcă.

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