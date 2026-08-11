„Este o nebunie!” Primarul din Târgoviște se apără după ce a fost acuzat că a sfidat măsurile de economisire a energiei electrice

O publicație locală a susținut că instalația de nocturnă a stadionului „Eugen Popescu” a fost pornită în seara de 8 august 2026, exclusiv pentru ca primarul să facă o postare pe Facebook.

În România sunt în vigoare măsuri guvernamentale stricte privind limitarea consumului de energie electrică în orele serii, iar meciul Chindia – Metaloglobus, scor 3-1, s-a disputat pe timp de zi, la ora 16:30.

Primarul din Târgoviște respinge categoric acuzațiile, denunțând o campanie de denigrare pornită de rudele unui fost angajat al clubului.

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Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște este din nou în centrul atenției, însă, de data aceasta, nu datorită performanțelor sportive ale Chindiei, ci din cauza unei controverse aprinse legate de consumul de energie electrică.

Risipă pentru o postare pe Facebook sau procedură standard?

În timp ce țara se confruntă cu recomandări stricte de economisire a energiei electrice, aprinderea nocturnei cu o seară înaintea meciului din Liga a II-a, dintre Chindia și Metaloglobus, disputat pe 9 august, a stârnit un val de critici în spațiul public.

În plină criză energetică, perioadă în care Guvernul României a împuternicit Transelectrica să poată limita forțat consumul marilor consumatori industriali până la sfârșitul lunii august 2026, la Târgoviște a izbucnit un conflict.

2 milioane de euro este bugetul anual al echipei Chindia Târgoviște

Arena „Eugen Popescu”, aflată în proprietatea Primăriei și administrată de CSM Târgoviște, a fost iluminată în seara zilei de 8 august 2026. Imaginile, care durează 6 secunde, cu nocturna pornită, postate pe contul de Facebook al primarului Cristian Daniel Stan, sunt folosite ca bază pentru acuzațiile de risipă.

Presa locală, mai exact site-ul valahiamedia.ro, a speculat că unicul motiv al pornirii uriașei instalații a fost realizarea unui clip prin care primarul orașului anunța pregătirile de meci. Criticile au fost alimentate de faptul că meciul Chindiei Târgoviște cu Metaloglobus București era programat pentru a doua zi, 9 august, de la ora 16:30 – o oră la care lumina artificială este complet inutilă.

Cristian Daniel Stan: „O tâmpenie! S-a aprins 5% din nocturnă”

Contactat de GOLAZO.ro pentru a clarifica situația, edilul-șef din Târgoviște a oferit o explicație tehnică și a lansat un atac dur la adresa celor care au propagat informația în spațiul public. Acesta susține că nu a fost vorba de nicio risipă și că fanii au fost dezinformați.

„Intuiesc de ce mă întrebați. E o nebunie ce se întâmplă în România în momentul de față și în ce termeni se discută chestiunea asta cu energia. În primul rând, tocmai se terminase de tușat gazonul și am cerut să văd cum arată. Mi-au trimis cei de acolo un clip de 5,6 secunde.

În al doilea rând, dacă vă uitați cu atenție la imagini, nocturna era aprinsă undeva la 5% din capacitate, cât să vadă oamenii aceia să-și facă treaba. Asta e tot”, a declarat primarul pentru GOLAZO.ro.

Primarul din Târgoviștea susține că în spatele acestor articole s-ar afla interese personale și o răzbunare din partea unui fost angajat al clubului Chindia:

„Mi se pare ceva incredibil. Cineva a fost dat afară de la Chindia, are un văr la un site, care publică asta și... De fapt despre asta e vorba”.

Valahiamedia.ro neagă acuzațiile

Jurnalistul care s-a simțit vizat de declarațiile primarului din Târgoviște a dorit un drept la replică:

„Nu există vreo relație de rudenie între mine și cei de la Valahiamedia. Oamenii își fac treaba, materialele îl deranjează pe primar, pentru că acolo nu are control, iar dacă vede două persoane cu același nume, gata, sunt rude care complotează împotriva lui.

Omul confundă orașul Târgoviște cu terenul lui de la Răzvad. E o aberație să pornești o instalație de nocturnă când tu joci la 16.30, a doua zi. Totul pentru o postare, dar lumea trebuie să știe că administrator la stadion e vărul lui… Mai bine ar pune mâna să învețe, să-și ia permisul de conducere înapoi”, a declarat jurnalistul Ionuț Marin pentru GOLAZO.ro.

Totodată, publicația valahiamedia.ro a precizat, într-un drept la replică trimis către GOLAZO.ro, că acuzațiile făcute de primarul din Târgoviște sunt neadevărate.

„Această afirmație este complet falsă, nefiind vorba de nicio relație de rudenie între cineva din structura actuală sau trecută a societății Valahia Media Târgoviște SRL și vreun angajat, fost sau actual, de la AFC Chindia Târgoviște.

Dacă edilul șef de la Târgoviște a făcut într-adevăr o afirmație de acest tip, vizând societatea noastră și site-ul valahiamedia.ro, aceasta este completamente falsă și denigratoare, din punctul nostru de vedere”, se arată în dreptul la replică semnat de Horia Marin, administrator Valahia Media Târgoviște SRL.

20% dețin, fiecare, Primăria Municipiului Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița la Chindia Târgoviște, restul de 60% aparținând omului de afaceri Marius Pavel

Paradoxul lipsei de stocare

O analiză a Asociației Energia Inteligentă, pe luna aprilie 2026, arată că Guvernul Bolojan a exportat energie, către vecinii bulgari, la prânz la un preț mediu de circa 50 EUR/MWh, dar a trebuit să reimporte seara la prețuri de până la 250 EUR/MWh. Această „afacere” a dus la plăți de 33,4 milioane euro către Bulgaria și încasări de doar 5 milioane.

Potrivit Asociației Prosumatorilor, Bulgaria a ajuns la o capacitate uriașă de 2.500 MW în baterii Litiu-Ion (peste 6.470 MWh) datorită fondurilor europene din PNRR (schema Restore de 600 milioane EUR, care acoperă jumătate din costurile instalațiilor de stocare). Pe data de 26 mai 2026, la ora 21:00, România a ajuns să importe peste 2.000 MW din Bulgaria, adică o treime din consumul național de la acel moment.

În timp ce Bulgaria a creat scheme rapide de sprijin, legislația din România descurajează prosumatorii (n.r. clienții care produc, consumă, pot stoca și vinde energie electrică) prin dubla taxare (cu TVA și acciză) a energiei care este mai întâi stocată în baterii și apoi livrată în rețea.

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